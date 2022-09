Le problème DRM dans les jeux Xbox Series X physiques est terminé

La Xbox Series X est une console particulièrement complexe. Rappelons que la dernière console de Microsoft permet non seulement de jouer à ses propres titres, mais est également compatible avec les jeux Xbox One et même avec une grande partie des logiciels Xbox 360.

Par conséquent, nous pouvons introduire des disques de jusqu’à trois générations de consoles sur Xbox Series X… Et cela était quelque peu problématique. En gros, parce que la possession du jeu ne vous garantissait pas de pouvoir y jouer sans connexion Internet. Cela a changé avec la mise à jour 2208 qui vient d’être publiée pour l’appareil Microsoft.

La Xbox Series X ne vérifiera pas la compatibilité du jeu

Lorsque nous avons inséré un disque de jeu Xbox One, la console devait se connecter à Internet pour vérifier la compatibilité du titre. L’objectif était de savoir s’il existait une mise à jour compatible pour offrir une meilleure expérience, une version dédiée à la Xbox Series X ou si elle pouvait simplement être jouée telle quelle sur le Blu-Ray.

Cette situation était quelque peu chaotique étant donné que de nombreux titres sont vendus comme intergénérationnels entre Xbox One et Xbox Series X au format physique. Autrement dit, le même disque peut apporter les deux versions du jeu ou uniquement la version Xbox One et, plus tard, le développeur propose la mise à jour vers la version améliorée du jeu.

Oui, c’est vrai depuis la mise à jour 2206. Nous avons examiné les données depuis le lancement de la série X|S et déterminé que la vérification de compatibilité en ligne n’est pas nécessaire dans la grande majorité des cas pour les disques Xbox One. Certains jeux peuvent encore avoir besoin d’être mis à jour en ligne après l’installation pour garantir la meilleure expérience. — Eden Marie (@neonepiphany) 19 septembre 2022

Cependant, selon Eden Marie, la plupart du temps, le titre Xbox One fonctionne parfaitement sur son prédécesseur, donc exécuter la vérification de compatibilité était inutile. Bien entendu, dans les titres qui sont vendus directement dans leur version Xbox Series X, ils n’ont pas effectué cette vérification et n’ont besoin d’Internet que s’il est nécessaire de télécharger une partie du jeu.

Dans le cas des jeux Xbox 360, une connexion Internet est toujours requise. La raison en est que le disque n’est utilisé que pour vérifier la possession du jeu et, en fait, une version adaptée pour être utilisée sur la dernière console Microsoft est téléchargée.