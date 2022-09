Les meilleurs moniteurs de jeu 1440p : fin 2022

Le meilleur moniteur 1440p grand public actuellement disponible sur le marché est le Gigabyte M27Q Pro. Il s’agit d’un moniteur IPS 1440p 170Hz de 27 pouces avec toutes les fonctionnalités de jeu habituelles. À l’époque du lancement du M27Q Pro, nous avions des sentiments plus mitigés car il fonctionnait bien, mais le prix de 400 $ n’était pas compétitif alors que le HP X27q offrait une expérience similaire pour environ 280 $. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et le M27Q Pro est facilement disponible pour seulement 270 $, où il est difficile de passer.

Dans les précédents guides de moniteurs, nous avions l’habitude de diviser cette catégorie en offres budgétaires et premium, mais ces jours-ci, les prix de tous les moniteurs 1440p ont tellement baissé qu’il n’est plus logique d’acheter un écran premium 1440p 144Hz, alors que pour un prix similaire vous peut passer à 240Hz.

Fin 2022, la catégorie de rafraîchissement moyen 1440p cible désormais le budget et les prix grand public, ce qui est une excellente nouvelle…

Vous pouvez donc dire qu’à la fin de 2022, la catégorie de rafraîchissement moyen 1440p cible désormais le budget et les prix courants, ce qui est une excellente nouvelle car le rapport qualité-prix est aussi élevé qu’il ne l’a jamais été : les prix ont constamment glissé en dessous de 300 $ pour le premier temps, et pour beaucoup de joueurs, il n’y aura pas d’énorme incitation à dépenser plus que cela. Si vous effectuez une mise à niveau à partir d’un moniteur 1080p ou si vous construisez votre tout premier PC de jeu, c’est par là que nous commencerons.

Comme mentionné ci-dessus, le Gigabyte M27Q Pro se vend désormais à un prix similaire à celui du HP X27q, mais lors de nos tests, il fonctionne mieux dans la plupart des catégories : gamme de couleurs plus large, meilleure précision des couleurs, luminosité plus élevée et performances de mouvement similaires. Ce ne sont pas des moniteurs haut de gamme haut de gamme, mais en ce qui concerne les moniteurs à moins de 300 $, c’est le meilleur que vous puissiez obtenir en ce moment.

Avec ce type de dalle IPS, vous évitez les pièges des autres technologies d’affichage, telles que VA, qui présente un maculage de niveau sombre dans les panneaux économiques, et vous vous retrouvez avec un produit équilibré pour les performances de jeu et la qualité d’image. Le M27Q Pro n’est pas le plus rapide du marché et il n’a pas une seule expérience de mode overdrive, mais il est plus rapide que son prédécesseur (M27Q) et des produits similaires des années précédentes, il n’est donc en aucun cas lent. Le taux de rafraîchissement de 170 Hz vous donne également une petite bosse de clarté par rapport aux options de 144 Hz.

Plus d’options premium

Un aspect clé à comprendre est de savoir comment le M27Q Pro se compare aux écrans haut de gamme de la catégorie 1440p 144Hz, comme le MSI Optix MAG274QRF-QD que nous avons déjà recommandé. Le M27Q Pro dispose de capacités de gamme de couleurs étendues, mais il ne couvre pas toute la gamme Adobe RVB que les éditeurs de photos peuvent souhaiter utiliser. Il n’offre qu’un contraste moyen et les performances diminuent un peu à des taux de rafraîchissement inférieurs.

Ces domaines de performances sont améliorés lorsque vous obtenez un moniteur plus haut de gamme comme le MSI MAG, mais cela a un coût. Aujourd’hui, l’option MSI oscille toujours autour de 400 $, et les alternatives LG comme les 27GP850 et 27GP83B ont le même prix.

Il ne fait aucun doute que ce sont des moniteurs supérieurs, mais nous parlons d’une différence de prix de 130 $, soit près de 50 % de plus que le prix demandé du M27Q P. Cela peut être difficile à justifier lorsque certaines des améliorations clés (comme une gamme de couleurs encore plus large) ne sont pas essentielles pour les joueurs de tous les jours, bien que ce soit quelque chose à garder à l’esprit si vous avez spécifiquement besoin de cette fonctionnalité. De plus, si vous avez 400 $ à dépenser, la catégorie 240 Hz peut vous attirer davantage.

Nous devons également noter que de nombreux moniteurs moyens se disputent l’attention dans ce segment qui ne sont tout simplement pas compétitifs en termes de prix. Il existe de nombreux écrans qui utilisent un hardware similaire au M27Q Pro dont le prix est d’environ 350 $ et plus et qui n’offrent rien pour justifier ce coût.