GeForce Beyond: regardez Nvidia dévoiler les cartes graphiques de la série RTX 4000 ici à 8h PT / 11h HE

Très attendu: après ce qui semble être une éternité d’attente, Nvidia dévoile enfin officiellement ses cartes graphiques de la série RTX 4000 aujourd’hui au GTC 2022. Vous pouvez regarder l’intégralité du livestream GeForce Beyond ici même à 8h PT / 11h HE / 16h BST .

Nvidia dévoilera son architecture de nouvelle génération, désormais confirmée sous le nom d’Ada Lovelace, lors de sa conférence sur la technologie GPU (GTC) lors de l’événement principal GeForce Beyond organisé par son PDG passionné de vestes en cuir, Jensen Huang.

Nous ne savons toujours pas quelles cartes RTX 4000 seront dévoilées, mais il semble que les RTX 4090 et RTX 4080 soient à peu près des certitudes, et le RTX 4070 sera plus que probablement exposé également. Il y a des rumeurs selon lesquelles nous verrons également des variations des cartes, éventuellement avec différentes configurations de mémoire ou même des versions Ti, dans quelques heures.

Le compte Twitter Nvidia GeForce taquinait l’arrivée de l’architecture Ada Lovelace récemment. L’un des clips qu’il a publiés montre une note autocollante avec les numéros (208) 629-7538. Ce qu’ils représentent n’est pas certain à 100%, mais la théorie est que le « 629 » au centre de la chaîne correspond à la taille de matrice du GPU AD102. Selon les rumeurs, il s’agirait de 628 mm au carré, ce qui suggère que le chiffre réel est 1 mm plus grand que prévu.

Le deuxième nombre, 7538, est plus que probablement le nombre de transistors. Nous avons entendu dire que le RTX 4090 comportera 75 milliards de transistors, donc le chiffre spécifique pourrait être de 75,38 milliards. Alors que le « 208 » au début de la séquence peut faire référence au GPU offrant 2,08 fois plus de performances que le GA102 trouvé dans les RTX 3090 et RTX 3080.

Un autre clip montre le « Schéma pour le calcul par le moteur des nombres de Bernoulli » d’Ada Lovelace, confirmant apparemment le nom de l’architecture – la première fois que l’entreprise le fait officiellement.

Nous nous attendons également à ce que les trois premières cartes RTX 4000 soient lancées dans l’ordre inverse de la puissance, avec le RTX 4090 d’abord suivi du RTX 4080, puis du RTX 4070. Le mois dernier, des rapports ont signalé que le RTX 4090 était en production, et nous ‘ J’ai vu des fuites d’images de cartes tierces de Zotac (ci-dessus), Galax et autres.

Lovelace devrait offrir des performances incroyables par rapport aux cartes de la génération actuelle, avec le RTX 4090 plus de deux fois plus rapide que le RTX 3090 actuel, et même le RTX 4070 (ou son modèle Ti) capable de correspondre au RTX 3090 Ti. On dit également que la série est très gourmande en énergie et pourrait avoir un prix élevé. Nous découvrirons quelles rumeurs étaient exactes dans quelques heures.