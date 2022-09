Deux Starks se sont faufilés dans les Anneaux de Pouvoir, l’avez-vous remarqué ?

Il n’est pas rare de voir comment les acteurs passent d’une série à l’autre presque sans effort et, au fil du temps, ils deviennent des références que tous les showrunners veulent utiliser. De plus, le travail de maquillage leur permet souvent de passer complètement inaperçu, ce qui est un défi pour les fans de découvrir qui est sous tout ce latex (si on ne regarde pas IMDb, bien sûr).

Deux elfes à la cour des Stark

En effet, la première du Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir nous a apporté le retour de deux acteurs qui, également à leur manière, sont liés à House of the Dragon. Pas tant parce qu’ils apparaissent dans la nouvelle production de HBO que parce que leurs personnages sont les héritiers de certains que nous avons déjà vus à l’écran – même si ce n’est qu’en passant – dans les premiers chapitres de la première saison.

Il s’agit de Ned Stark en tant que jeune homme et de Benjen Stark, interprétés respectivement par Robert Aramayo et Joseph Mawle. Tous deux sont très actuels car ils ont sauté dans le train de la fiction amazonienne et, de plus, ils le font dans deux rôles importants, tels que l’elfe Elrond et l’orc (donc elfe) Adar.

Le premier d’entre eux est, ni plus ni moins, que la jeune version du légendaire Elrond incarné par Hugo Weaving dans les films de Peter Jackson, et que dans Les Anneaux de pouvoir il aide Galadriel à confirmer ses soupçons qu’il existe une menace qui pourrait souiller les peuples de la Terre du Milieu dans le sang. Une bataille qui vient de commencer et dans laquelle toutes les pièces se cherchent leur rôle sur l’échiquier.

rôles clés

Eh bien, qu’Elrond a joué un jeune Ned Stark dans quatre épisodes de Game of Thrones dans lesquels le passé dans la vie du seigneur de Winterfell a été rappelé, le royaume le plus au nord de Westeros et adjacent au célèbre mur que les marcheurs vont attaquer blanc dans le dernières saisons de la série HBO.

Dans le cas de Joseph Mawle, son apparition dans Les Anneaux de pouvoir n’a eu lieu qu’au troisième épisode où l’on rencontre le chef des Orcs qui retient captif Arondir, et qui se présente pratiquement à nous comme un seigneur des ténèbres au service du mal qui niche dans la Terre du Milieu. Un personnage qui, sous les kilos de latex, cache un membre des Starks de Game of Thrones : Benjen.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo que nous vous laissons juste au-dessus, Benjen Stark est celui qui sauve Jon Snow dans le sixième chapitre de la septième saison de Game of Thrones, un épisode mémorable dans lequel nous avons vu comment les marcheurs blancs commencent à faire leur chemin vers les terres au-delà du mur et cela marquera tout ce qui est raconté dans le huitième et dernier lot d’épisodes.

Le fait est que, désormais, on ne voit plus Elrond et Adar dans Les Anneaux de pouvoir avec les mêmes yeux, deux Starks pur sang qui ont fait le saut dans l’univers du Seigneur des Anneaux. Les avez-vous reconnus ?