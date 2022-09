La variante ARM de Surface Pro 9 aura une connexion 5G

Comme nous l’indiquions il y a quelques semaines, Surface Pro 9 fusionnera les variantes Intel et ARM sous un nouvel appareil, de sorte que Surface Pro X disparaît et est intégré sous la même gamme de produits. Maintenant, alors que l’événement de révélation se rapproche, nous commençons à en savoir plus sur le convertible Microsoft.

Dans ce cas, le passage par la FCC (l’organisme de certification américain) nous permet de voir la section sans fil de l’appareil. Le produit avec FCC ID C3K1997 parle de 21 variantes d’un ordinateur portable fabriqué par Microsoft Corporation. Comme aucun test de voix ou de rayonnement n’est effectué, vous pouvez dire qu’il parle de la Surface Pro 9.

5G pour Surface Pro 9 avec processeur ARM

Surface Pro 9 lancera un processeur avec le Microsoft SQ3, qui est toujours une variante optimisée/overclockée du Snapdragon 8cx Gen 3. Dans cette variante, nous pouvons profiter de la connectivité 5G grâce à Qualcomm. En effet, dans le texte FCC on peut lire :

Cet appareil prend en charge les connexions suivantes : 850/1900 GSM/GPRS/EDGE, 850/1900 WCDMA/HSPA, LTE multibande, 5G NR multibande, WLAN 802.11b/g/n/ax, 802.11a/n/ac /ax UNII ( 5 GHz), Bluetooth (1x, EDR, LE).

Bien sûr, il y aura également une variante avec des processeurs Intel de 12e génération, bien que l’on ne sache pas si Microsoft pariera sur la série U (plus d’efficacité) ou la série P (plus de performances). Cependant, dans ce cas, il semble que la connectivité des données sera reléguée à la connexion 4G.

L’une des curiosités de la version 5G est qu’elle utilisera l’algorithme Qualcomm Smart Transmit, qui aide à « contrôler et gérer la puissance de transmission en temps réel pour garantir que l’exposition RF répond aux exigences de la FCC ». Cela nous laisse voir que la Surface Pro 9 pourra profiter simultanément des bandes 4G et 5G pour améliorer les vitesses de transmission.

Pour l’instant, il faudra attendre octobre pour dissiper tout doute et voir pleinement les différentes variantes du cabriolet. De plus, nous nous attendons à voir le lancement du Surface Laptop 5 et du Surface Studio 3.