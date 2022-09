L’appareil photo de l’iPhone 14 Pro tremble et cliquette dans TikTok, Snapchat et d’autres applications

Il semble que de nombreuses applications tierces populaires n’étaient pas tout à fait préparées pour la nouvelle technologie d’appareil photo de l’iPhone 14 Pro. Un certain nombre d’utilisateurs d’iPhone 14 Pro ne sont pas en mesure de prendre des photos et des images à l’aide d’applications tierces telles que Snapchat, TikTok et Instagram. Ces problèmes incluent le tremblement de la caméra, le cliquetis et même les bruits physiques.

Problèmes de caméra iPhone 14 Pro dans les applications tierces

Les utilisateurs inquiets de l’iPhone 14 Pro se sont tournés vers Reddit et Twitter pour partager leurs expériences avec ces problèmes. Sur Reddit, un utilisateur explique :

J’ai donc constaté que mon appareil photo tremblait de manière incontrôlable chaque fois que j’ouvrais Snapchat ou que j’utilisais l’appareil photo pour Instagram. Cependant, je ne rencontre aucun problème lorsque j’utilise l’application de caméra standard.

Un autre utilisateur d’iPhone 14 Pro déclare :

Hier, j’ai récupéré mon nouvel iPhone 14 pro et j’obtiens par intermittence un tremblement de l’appareil photo (par secousse, je veux dire que je peux le voir et l’entendre trembler) dans Snapchat.

Et un autre:

Mon iPhone 14 Pro vient d’arriver et quand j’ai ouvert Snapchat, la caméra tremblait beaucoup et faisait un bruit mécanique assez étrange

D’autres utilisateurs sont intervenus pour dire qu’ils avaient rencontré des problèmes similaires avec Snapchat, Instagram et TikTok. Une poignée de vidéos montrant ce problème ont également été partagées sur les réseaux sociaux. Dans les vidéos, vous pouvez voir la caméra de l’iPhone 14 Pro trembler dans les applications tierces tandis que le module de caméra physique lui-même émet également un bruit de grincement/cliquetis.

Cette vidéo ci-dessous de TikTok fait un excellent travail en montrant le problème logiciel à côté du cliquetis du module de caméra de l’iPhone 14 Pro. Il a été publié samedi par l’utilisateur de TikTok Damian Munoz :

À l’heure actuelle, il semble que ce problème n’affecte l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro que lorsqu’il est utilisé dans une application tierce. La plupart des plaintes sur les réseaux sociaux indiquent que le problème se produit dans des applications de réseaux sociaux telles que Snapchat, TikTok et Instagram.

Étant donné que ce problème de tremblement / cliquetis de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro n’affecte l’appareil photo que dans les applications tierces, il s’agit presque certainement d’un bug logiciel quelconque. Il est probable que ces applications tierces n’aient pas été préparées pour les modifications de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro. En particulier, cela pourrait être quelque chose lié à la stabilisation optique de l’image, d’où les bruits de cliquetis que le module de caméra lui-même émet.

Pour le moment, il n’y a pas de solution à ce problème. Les applications concernées, comme Instagram, Snapchat et TikTok, devront probablement déployer des mises à jour de leurs applications respectives pour résoudre le problème.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :