Spirit of the North, disponible parmi les jeux gratuits de l’Epic Games Store : ARK bientôt disponible

Comme d’habitude semaine après semaine, le jeudi des jeux gratuits de l’Epic Games Store, la boutique PC d’Epic Games, arrive. Et cette semaine, nous avons deux titres comme Spirit of the North et The Captain, tous deux disponibles gratuitement jusqu’au 22 septembre 2022. Cela indique que si nous les réclamons pour notre compte Epic Games, ils seront à nous pour toujours. Et le meilleur de tout, c’est que nous connaissons déjà les protagonistes suivants de cette promotion habituelle, avec le populaire ARK : Survival Evolved comme revendication principale.

Téléchargez dès maintenant des jeux gratuits sur Epic Games Store

À propos de Spirit of the North, « il s’agit d’un jeu d’aventure solo à la troisième personne inspiré des paysages impressionnants et mystérieux de l’Islande. Jouez le rôle d’un renard roux commun dont l’histoire se confond avec celle du gardien des aurores boréales, un renard à l’esprit féminin », peut-on lire dans sa description officielle.

Spirit of the North est arrivé sur PS4 en 2019 pour faire le saut mi-2020 sur PC et Nintendo Switch. Ce n’est qu’à la fin de la même année qu’il a fait le saut vers la PS5 pour profiter de ses nouvelles fonctionnalités. Ne manquez pas notre analyse du titre d’Infuse Studio et de Merge Games.

D’autre part, The Captain « est un jeu d’aventure d’inspiration rétro qui est une course contre la montre à travers la galaxie. Faites-vous des amis pour vous aider à rentrer chez vous ou faites-vous des ennemis… Vous ne pourrez pas sauver tout le monde ! Qui allez-vous laisser derrière vous ? Quelles civilisations allez-vous sauver ou détruire en cours de route ? », comme le soulignent les responsables.

Les deux seront gratuits sur Epic Games Store jusqu’au 22 septembre à 17h00, date à laquelle ARK: Survival Evolved et Gloomhaven prendront leur place.

Source | Magasin de jeux épiques