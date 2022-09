L’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft fait l’objet d’une enquête approfondie par les régulateurs antitrust

En un mot: l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars devrait faire l’objet d’un test minutieux de la part des régulateurs au Royaume-Uni et à Bruxelles après que la société n’a pas répondu aux préoccupations selon lesquelles l’accord est anticoncurrentiel et empêchera les consoles concurrentes et les services de jeux / abonnement en nuage de accéder aux jeux Activision Blizzard.

Plus tôt ce mois-ci, la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni a écrit que l’accord Microsoft/Activision pourrait entraîner des problèmes de concurrence au sein de l’industrie du jeu vidéo. Le régulateur a déclaré que si Microsoft ne soumettait pas de proposition pour apaiser ces inquiétudes, la CMA ouvrirait une phase 2 prolongée de son enquête au cours de laquelle l’acquisition ferait l’objet d’un test approfondi.

Selon le Financial Times, citant deux personnes connaissant la situation, Microsoft a décidé de ne proposer aucun recours à la CMA car il n’y avait aucun engagement évident que le régulateur britannique accepterait probablement. Ce n’est que dans de rares circonstances que l’AMC acceptera des mesures correctives comportementales telles que des promesses de maintenir l’accès à un produit ou à un service à la fin d’une enquête de phase 1.

La deuxième phase de l’enquête de la CMA devrait commencer cette semaine. Microsoft pourrait s’engager formellement à garantir l’accès aux jeux de ses rivaux lors de cette phase d’enquête plus approfondie.

Des représentants de Microsoft et d’Activision sont en pourparlers préalables à la notification avec les régulateurs à Bruxelles depuis l’annonce de l’accord en janvier. Les régulateurs d’autres pays, dont les États-Unis, le Brésil et la Nouvelle-Zélande, examinent également l’acquisition.

L’un des problèmes les plus importants auxquels l’accord est confronté est l’avenir de la franchise Call of Duty. Le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré que Microsoft s’engageait à maintenir CoD sur PlayStation pendant plusieurs années au-delà de l’accord actuel entre Sony et Activision, qui couvre les trois prochaines versions de la série, y compris Call of Duty : Modern Warfare II d’octobre. Le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a qualifié la proposition de « inadéquate ».

L’énorme test minutieux auquel l’accord Microsoft / Activision est confronté sur l’impact qu’il pourrait avoir sur l’industrie rappelle la tentative de rachat d’Arm par Nvidia. Team Green a dû faire face à tant de défis réglementaires lors de l’acquisition de 40 milliards de dollars qu’elle a décidé de se retirer en février.