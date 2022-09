Avant de jouer à Return to Monkey Island, vous devrez regarder cette vidéo

Si vous faites partie de ceux qui ont joué au premier Monkey Island et que vous n’y avez pas joué depuis l’époque où les ordinateurs avaient un bouton turbo, il est possible que votre plus grande préoccupation lors de la réception du nouveau Return to Monkey Island soit que vous ayez complètement oublié une partie des aventures de Guybrush Threepwood. Eh bien, vous n’avez rien à craindre.

Souvenir du singe à trois têtes

Avec l’idée de rafraîchir la mémoire et de placer de nouveaux joueurs qui vont jouer à Monkey Island pour la première fois, les développeurs du nouveau jeu ont créé une section spéciale appelée « Guybrush’s Scrapbook », qui n’est rien de plus qu’un livre de souvenirs. de notre protagoniste pour se souvenir de ses vieilles aventures.

Dans ce livre numérique, nous pourrons faire une revue rapide des deux premiers jeux de la saga, et c’est que Return to Monkey Island se situe juste après ces deux jeux. Dans The Secret of Monkey Island et Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge, Guybrush a dû se débrouiller de mille manières pour se sortir de nombreuses difficultés, comme les trois épreuves pour être un pirate, l’achat de son premier vaisseau, l’arrivée dans Monkey Island, la clé secrète pour ouvrir la grotte de la tête de singe géant et bien plus encore.

Pour tous ceux qui ont joué au jeu, ces souvenirs seront probablement gravés dans leur tête, mais pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire, il sera bon de connaître les aventures du pirate.

Un premier aperçu du carnet

Chez IGN, ils ont pu jeter un œil à cette section de souvenirs, et grâce à la vidéo qu’ils ont publiée, nous pouvons voir comment c’est Guybrush lui-même qui raconte chacun des souvenirs et des moments représentés dans le cahier. En cliquant simplement dessus, le bon gars de Guybrush nous dira ce qui se cache derrière cette image ou cette découpe qui apparaît placée sur les pages du livre.

C’est une façon très originale de revivre d’anciennes aventures et de montrer aux nouveaux joueurs le style qui a imprégné le jeu, puisque comme beaucoup d’entre vous le savent, l’humour et les idées folles ont leur place dans cette aventure. Et qui aurait pensé à utiliser un poulet en caoutchouc comme poulie ? Et un bâton géant comme clé secrète ?

Quand est-ce que la nouvelle Monkey Island sort ?

Après avoir attendu de nombreuses années, le nouvel épisode de Monkey Island arrivera enfin dans les stores le 19 septembre, nous ne sommes donc qu’à quelques jours de pouvoir monter sur un nouveau navire et naviguer sur les mers à la recherche de la mystérieuse île aux singes. Faudra-t-il se rendormir avec une étrange potion pour arriver à destination ?

Rappelons que le jeu arrivera sur PC et Switch pour le moment, et nous ne savons pas s’il sera encouragé à faire le saut vers d’autres plateformes dans un futur proche. Espérons au moins qu’il soit abandonné par les Mac et les consoles de nouvelle génération. Personne ne devrait manquer un jeu de ce calibre.