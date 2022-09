Les Sims 4 seront gratuits en octobre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Electronic Arts rend gratuit l’un de ses jeux de simulation sociale les plus populaires à partir du mois prochain. À partir du 18 octobre, Les Sims 4 seront téléchargeables et jouables gratuitement sur Windows, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.

Les Sims 4 ont été lancés en septembre 2014, près d’un an après Grand Theft Auto V (mon temps passe vite). Comme son nom l’indique, il s’agit de la quatrième entrée principale de la série et d’une suite directe de Les Sims 3 qui est arrivé en 2009.

Le jeu a été un succès retentissant, EA annonçant début 2019 qu’il avait déjà généré plus d’un milliard de dollars de revenus à vie. Dans un rapport financier de mai 2021, EA a déclaré que Les Sims 4 comptait près de 36 millions de joueurs et avait réalisé sa sixième année consécutive de croissance de la franchise.

EA prévoit d’accueillir de nombreux nouveaux joueurs dans le jeu et a déclaré que son équipe est plus dévouée que jamais à créer des expériences nouvelles et significatives. En tant que tels, ils continueront à développer et à publier de nouveaux contenus pour la simulation vieillissante dans un avenir prévisible.

En parlant de cela, plus d’informations sur ce qui est en préparation seront partagées lors du sommet Behind The Sims d’EA le 18 octobre. Ce flux commence à 10 heures du Pacifique sur YouTube et Twitch.

Ceux qui possèdent déjà Les Sims 4 peuvent obtenir le kit Desert Luxe en cadeau gratuit jusqu’au 17 octobre. Connectez-vous simplement au jeu et vous devriez le voir disponible dans le menu principal.

Les Sims 4 se vendent actuellement 19,99 $ sur la plupart des principales plateformes de distribution.

La transition vers le jeu gratuit ne donne pas beaucoup d’informations sur les plans à long terme d’EA pour le jeu. Est-ce un signe qu’une suite arrive plus tôt que tard, ou une preuve qu’EA veut exploiter davantage le jeu grâce à des packs d’extension supplémentaires et à des DLC payants ? Quel jeu est susceptible de sortir le plus tôt, Les Sims 5 ou Grand Theft Auto VI ?