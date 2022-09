iOS 16.1 ajoute la fonctionnalité de charge d’énergie propre pour « réduire votre empreinte carbone »

Avec la sortie d’iOS 16 plus tôt cette semaine, Apple a annoncé qu’il lancerait également bientôt une nouvelle fonctionnalité de charge d’énergie propre pour l’iPhone. La première version bêta d’iOS 16.1 est désormais disponible pour les développeurs bêta-testeurs et, comme prévu, elle inclut cette nouvelle option de charge d’énergie propre.

Vous pouvez trouver l’option de charge d’énergie propre en vous rendant dans l’application Paramètres et en appuyant sur le menu Batterie. À partir de là, choisissez l’option « Santé et charge de la batterie » et recherchez la bascule de charge d’énergie propre. Apple explique :

Dans votre région, l’iPhone essaiera de réduire votre empreinte carbone en chargeant de manière sélective lorsque de l’électricité à faible émission de carbone est disponible. L’iPhone apprend de votre routine de charge quotidienne afin qu’il puisse atteindre une charge complète avant que vous n’ayez besoin de l’utiliser.

Pour moi, la bascule Clean Energy Charging a été activée par défaut dans la première version bêta d’iOS 16.1 – que ce soit ou non le cas pour tout le monde reste à voir. Il est également possible qu’Apple change d’avis au moment où iOS 16.1 est disponible pour tout le monde et le désactive par défaut.

La page Paramètres est également liée à un article d’assistance sur le site Web d’Apple, mais cet article d’assistance n’est pas encore en ligne. Apple ne le publiera probablement pas avant le lancement officiel d’iOS 16.1 au public plus tard cet automne.

Vous avez repéré d'autres changements dans la version d'aujourd'hui d'iOS 16.1 beta 1 ?

