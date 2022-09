Azure pourrait atteindre 100 milliards de dollars de revenus cette année

L’information qui titre cette nouvelle provient de Cloud Wars. Ce site Web a récemment publié une prédiction intéressante sur la croissance du cloud de Microsoft, Azure, en 2022 avec la conviction qu’il pourrait « dépasser 100 000 millions de dollars » d’ici la fin de l’année.

Nadella avait raison, Azure est une opportunité commerciale brutale

Lors de son dernier appel aux résultats du trimestre, Microsoft a raté de très peu ses propres projections de croissance des revenus. Même si la plupart des investisseurs semblaient relativement satisfaits des résultats nets. D’autres, les haussiers, n’ont pas tardé à souligner le ralentissement de la croissance que la division cloud de l’entreprise connaissait d’année en année.

AZURE pourrait terminer l’année civile 2022 avec une activité cloud 25 % plus importante que son rival le plus proche, Amazon

Le marché des services cloud n’a pas encore atteint la saturation, mais la concurrence est de plus en plus forte et concentrée. Il s’agit d’une poignée d’acteurs bien connus qui incluent AWS, Google, Microsoft, Oracle et IBM, et l’écart entre la croissance d’innombrables concurrents se rétrécit.

Les gens de Cloud Wars suivent de près les détails de l’industrie du cloud et pensent que Microsoft pourrait terminer l’année civile 2022 avec une activité cloud 25 % plus importante que son rival le plus proche, Amazon.

Avant la ruée vers l’impatience, Amazon reste le plus grand fournisseur de services cloud du secteur. L’auteur, Bob Evans, distingue la croissance prévue de l’entreprise entre l’année civile et l’exercice fiscal de Microsoft, qui s’étend généralement du 1er juillet au 30 juin. Evans présente un plan simple et réalisable qui pourrait permettre à Microsoft Azure de gagner plus de 100 milliards de dollars en un an avec les éléments suivants.

Les trois points clés pour atteindre 100 milliards

Au cours du trimestre se terminant le 31 mars (troisième trimestre de l’exercice fiscal de Microsoft), son chiffre d’affaires cloud était de 23,4 milliards de dollars, en hausse de 32 % ; Oui

au cours du trimestre clos le 30 juin (FY22 Q4), les revenus du cloud se sont élevés à 25 milliards de dollars, en hausse de 28 %.

Cela représente 48,4 milliards de dollars au premier semestre 2022, ce qui indique que Microsoft doit générer 51,6 milliards de dollars de revenus dans le cloud au second semestre pour atteindre 100 milliards de dollars pour l’année. Cela représente en moyenne 25 800 millions de dollars par trimestre. Bien qu’il soit idiot de dire qu’atteindre ce volume est une tâche simple, on ne se souvient pas que les revenus du cloud de Microsoft aient diminué au cours des trimestres consécutifs ces dernières années. Ainsi, le fait que Microsoft ait atteint 25 milliards de dollars au deuxième trimestre civil indique qu’il a de bonnes chances d’augmenter ce chiffre à au moins 25,8 milliards de dollars au cours de chacun des deux prochains trimestres.

Azure a encore de la place pour la croissance

Comme mentionné, Cloud Wars garde un œil attentif sur l’industrie du cloud. Et Evans étaye ses affirmations avec des détails supplémentaires décrits dans sept facteurs principaux. Ceux-ci ont conduit à la croissance des revenus des services cloud de Microsoft. Il s’agit notamment d’une gamme de produits en expansion, de solutions de sécurité de bout en bout agressives, d’engagements envers des outils de développement low-code/no-code, de contrats pluriannuels existants et futurs de plusieurs milliards de dollars, et d’un esprit croissant de collaboration et de satisfaction client. centrée sur l’entreprise.

Il y a encore beaucoup de place pour la croissance des services cloud sur le marché général. Mais avec son démarrage relativement tardif, les gains de revenus que Microsoft continue d’afficher d’un trimestre à l’autre sont toujours assez impressionnants. Ceux-ci étant de bon augure pour le portefeuille de produits diversifié de l’entreprise.