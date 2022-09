This is Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, l’aventure la plus intime de Kiryu

Surprise au Ryu Ga Gotoku Summit 2022 ! L’un des projets parallèles au huitième volet principal est Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name, une préquelle de l’aventure à venir qui mettra en lumière le voyage d’égoïsme de Kazuma Kiryu après Yakuza 6 : The Song. de la vie. Son lancement est prévu en 2023 pour PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Windows et Steam).

La bande-annonce, que vous pouvez voir en haut de cette news, nous permet de voir le Dragon de Dojima effectuer une retraite spirituelle au Temple Daidoji, situé à Tatebayashi, une ville de la préfecture de Gunma. L’un de ses mentors s’adresse à lui sous le nom de Joryu; Fuir son passé dans la mafia japonaise reste son objectif en tant que civil.

Peu de détails que vous connaissez sur le jeu, si ce n’est qu’il changera de registre par rapport à Yakuza : Like a Dragon. Nous pouvons nous attendre à « l’aventure d’action classique à haute intensité » que Ryu Ga Gotoku Studio a offerte pendant une grande partie de son histoire. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name comblera les lacunes de l’intrigue du personnage après le résultat des sixième et septième versements, respectivement. Bref, de sa retraite à Like a Dragon: 8. Ce sera « un peu plus court qu’un épisode principal, mais extrêmement important pour le canon ».

2023, l’année de Comme un Dragon

L’événement qui s’est tenu le 14 septembre marque les prochains arrêts sur le calendrier de l’imparable Ryu Ga Gotoku Studio. Nous débuterons 2023 avec la publication de Like a Dragon : Ishin, le remake du spin-off qui n’a jamais quitté l’Asie.

On y passe à l’année 1867 dans le rôle de Sakamoto Ryuma, un personnage historique dans la vraie vie qui aura le visage du Dragon de Dojima. On retrouvera d’autres personnages reconnus de la saga dans une histoire renouvelée pour cette nouvelle version, qui tournera sous le moteur Unreal Engine 4. Elle arrivera le 21 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. En revanche, Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name fera de même sur les mêmes consoles plus tard dans l’année.

Source : Sommet RGG 2022