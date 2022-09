Hideo Kojima a presque inclus une bataille de boss dans Metal Gear Solid 3 qui a duré deux semaines

WTF ? ! Les jeux de Hideo Kojima ont la réputation méritée d’être non conventionnels. Mais il y avait presque une séquence dans Metal Gear Solid 3 qui aurait dépassé tout le reste – et pas dans le bon sens : une bataille de boss qui devait durer deux semaines en temps réel.

Tel que rapporté par Kotaku, le dernier épisode de Did You Know Gaming en bon plan du contenu qui avait été coupé de la série Metal Gear Solid, basé sur d’anciennes interviews et livres. Il comprend des armes qui étaient tout simplement trop bizarres pour en faire un jeu, des éléments d’histoire qui ont été abandonnés et des séquences de jeu qui ont été supprimées et transformées en cinématiques.

Mais l’histoire la plus intéressante vient d’une séquence de combat de boss planifiée dans Metal Gear Solid 3 qui était si mauvaise qu’elle a conduit les développeurs à huer Kojima.

Selon la vidéo, racontée par nul autre que Solid Snake lui-même, l’acteur David Hayter, Kojima s’était entiché des œuvres du romancier Stephen Hunter lors de la production de Metal Gear Solid 3. Les livres de l’auteur, The Master Sniper et Point of Impact, parlent de tireurs d’élite intégrés dans les montagnes essayant de s’éliminer.

Kojima voulait que ce réalisme fasse partie de Metal Gear Solid 3. L’idée était que le combat contre le boss de Snake avec The End prendrait deux semaines, soit deux semaines réelles en temps réel. Les joueurs devaient rester silencieux et cachés en utilisant leur environnement tout en recherchant des indices pour les aider à découvrir où se cachait The End. Une fois qu’un joueur a identifié l’emplacement, il était temps de mettre en place le coup fatal.

Le concept est arrivé au stade du prototype, mais tous ceux qui y ont joué n’ont trouvé aucune trace de l’ancien tireur d’élite malgré des heures passées à chercher des indices. C’était tellement ennuyeux que l’équipe a commencé à huer Kojima, le convainquant de repenser la section. Une décision sage, compte tenu de la façon dont cela sonne horriblement.

Il est en fait possible de battre The End facilement en le tuant tôt dans le jeu ou en changeant la fréquence de la console, en l’avançant de deux semaines pour qu’il meure de vieillesse.

La séquence de jeu vidéo la plus célèbre de Kojima est probablement la quatrième bataille contre Psycho Mantis dans Metal Gear Solid. Non seulement Mantis lit la carte mémoire du joueur et commente certains fichiers de sauvegarde, en mentionnant certains jeux par leur nom, mais les joueurs doivent également changer physiquement le port du contrôleur (sur PlayStation ou GameCube) pour l’empêcher d’échapper aux attaques de Snake.