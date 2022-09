Les benchmarks AnTuTu iPhone 14 Pro montrent des améliorations spectaculaires des performances dans les tests conçus pour imiter l’utilisation réelle des appareils.

Les améliorations trouvées sont nettement meilleures que prévu suite aux benchmarks précédents exécutés dans Geekbench 5…

Cette année, seuls les deux iPhones du modèle Pro reçoivent la dernière puce Apple – dans ce cas, l’A16 Bionic, tandis que les modèles de base conservent la même puce A15 des téléphones de l’année dernière.

Les scores de Geekbench sont destinés à mesurer la puissance brute, et les résultats de Geekbench 5 suggèrent que l’amélioration des performances par rapport aux modèles de l’année dernière était relativement limitée.

Les références AnTuTu sont soigneusement conçues pour déterminer les améliorations que les propriétaires peuvent s’attendre à voir dans l’utilisation réelle, plutôt que la puissance brute mesurée par Geekbench. La société note les appareils pour le CPU, le GPU, le MEM et l’UX, ainsi qu’un score global.

MySmartPrice rapporte les résultats, qu’AnTuTu a décrits comme l’une des meilleures améliorations observées dans les performances du GPU pour n’importe quel téléphone depuis plusieurs années.

Les iPhone 14 Pro et 14 Pro sont tous deux livrés avec 6 Go de RAM et pour le test, AnTuTu a utilisé les modèles 1 To. Les deux appareils sont alimentés par une nouvelle puce A16 Bionic. L’iPhone 14 Pro a obtenu un score global de 9,78,147 et le 14 Pro Max a obtenu 9,72,936. Dans les scores CPU, le 14 Pro a marqué 2,46,572 et le 14 Pro Max a marqué 2,41,999.

AnTuTu indique que, par rapport à l’iPhone 13 Pro, les scores de l’iPhone 14 Pro ont été améliorés de 18,8 %. Les performances du CPU ont augmenté de 17% et les performances du GPU ont augmenté de 28%. Selon la société, cette amélioration des performances du GPU est l’une des meilleures de ces dernières années sur n’importe quel téléphone.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, les scores se sont améliorés dans tous les aspects, que ce soit en CPU, GPU, MEM (mémoire) et UX 一 grâce aux améliorations dans tous les départements, les scores globaux de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max ont atteint un nouveau sommet.