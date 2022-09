Nintendo Direct aujourd’hui 13 septembre : comment, où, à quelle heure regarder, durée et à quoi s’attendre de l’événement

Cela faisait un moment que la rumeur courait et cela a finalement été confirmé. L’attente se termine ce 13 septembre à partir de 16h00 (heure de la France), heure à laquelle le Nintendo Direct commencera avec toutes les actualités de la Nintendo Switch. Comme l’a confirmé l’entreprise elle-même, il s’agira de 40 minutes d’informations qui se concentreront « principalement » sur les titres qui sortiront pour l’hybride cet hiver.

On suppose que Bayonetta 3 sera présent, car c’est le prochain jeu vidéo que Nintendo publiera sur Switch. Les ragots parlent également de versions remasterisées de The Legend of Zelda : Twilight Princess et Wind Waker, ainsi que du retour de Metroid Prime, bien que tout cela continue de courir dans le domaine de la spéculation.

Où regarder le Nintendo Direct en direct

Malgré le fait que Nintendo ait annoncé qu’après la mort de la reine Elizabeth II, elle ne diffuserait pas le direct au Kingdom-Uni par respect, le reste des territoires pourra découvrir toutes les nouvelles en streaming, qui peuvent être vues à travers le responsable de la chaîne YouTube de la société Kyoto. De plus, chez Netcost, nous accompagnerons la couverture avec un texte en direct qui sera mis à jour minute par minute, ainsi qu’à travers la section des nouvelles. Ensuite, nous vous laissons le joueur pour que vous ne manquiez pas une seule seconde.

A quelle heure est le Nintendo Direct ?