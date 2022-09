Pourquoi il y a des comptes Twitter qui devinent la mort des célébrités

Avons-nous des voyageurs dans le temps parmi nous ?

Cela fait un moment maintenant que ça dure, mais la mort récente de la reine Elizabeth II du Kingdom-Uni a fait que ce nouveau « truc » qui se fait sur Twitter a des répercussions – et un peu de house, tout doit être dit — tout à fait évident.

Soudain, une personne célèbre meurt. Certains pleurent, d’autres font des fils de discussion sur la biographie de ladite personne et d’autres encore s’indignent. Et à un moment donné, parmi toute la soupe de tweets, apparaît celui de janvier 2022 qui frappe avec précision la date à laquelle le monarque allait mourir. Avez-vous une DeLorean en double garée et l’utilisez-vous pour montrer que vous savez qu’une femme de 96 ans va mourir ? Ah bon? Le truc de l’Euromillion ne vous a même pas traversé l’esprit, n’est-ce pas ? Évidemment, nous sommes face à une astuce des plus merdiques, comme vous le verrez ci-dessous.

Non, nous avons des gens avec beaucoup de temps libre

Eh bien, à ce stade, vous devez savoir qu’avoir votre moment de gloire sur Twitter n’est pas aussi compliqué qu’il n’y paraît. Vous pouvez le faire directement avec votre mobile. Il n’est même pas nécessaire d’emprunter le TARDIS à Doctor Who.

Comment ça se fait? Eh bien, aussi simple que d’avoir un compte Twitter verrouillé et d’écrire des dates et des célébrités. Ce que font généralement beaucoup de ces faux voyageurs temporels est aussi simple que de choisir une victime, de mettre le cadenas et d’écrire le même tweet pendant 365 jours par an. Lorsque la célébrité en question finit par mourir, il suffit de supprimer les 364 tweets qui ne valent rien et de retirer le verrou du compte. Le viral sera plus que garanti.

Bien sûr, il existe de nombreuses autres façons de faire cette astuce et elles sont encore plus originales. En utilisant un peu de programmation et un bot, vous pouvez faire la même chose, mais avec moins de préavis. Au lieu de publier plusieurs tweets à la fois en janvier et de supprimer le reste, vous pouvez écrire le tweet « Demain X personne va mourir ». Si la prédiction ne se réalise pas, il vous suffit de supprimer le tweet jusqu’à ce qu’il finisse par être vrai.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, il s’agit d’une tromperie des plus élémentaires. Une preuve de plus que sur les réseaux sociaux il ne faut jamais tout croire littéralement. Twitter regorge de personnes en quête d’attention, et cette prédiction de la mort de célébrités n’est qu’une autre technique pour capturer des retweets et devenir célèbre pendant une journée. Si jamais vous localisez l’un de ces utilisateurs, faites une recherche. Votre magnifique tweet viral a sûrement déjà été publié plus d’une fois sur le même compte. Dans le cas de l’utilisateur que nous avons choisi, il n’a même pas pris la peine de supprimer directement les tweets.