Les Nvidia RTX 3060, 3060 Ti et 3070 Ti actualisés pourraient être lancés en octobre

Moulin à rumeurs : de nouvelles cartes graphiques Nvidia sont en route. Nous savons déjà que Lovelace arrive à un moment donné, mais selon une nouvelle rumeur, certains produits de la série RTX 3000 actualisés sont également en cours de lancement : un RTX 3060 avec 8 Go de VRAM, un RTX 3060 Ti avec mémoire GDDR6X et un RTX 3070 Ti avec un GPU basé sur le GA102.

La rumeur vient du leaker Zed Wang (via Omgpu.com), mieux connu sous le nom de MEGAsizedGPU. En supposant que cela soit exact, il semble que Nvidia fasse un dernier effort pour éliminer le stock Ampere existant avant que la série RTX 4000 n’arrive, ce qu’elle a essayé de faire via les réductions de prix constantes.

Étant donné que ces trois cartes RTX 3000 actualisées arriveraient en octobre, cela pourrait également suggérer que la première vague Lovelace n’atterrira que plus tard que prévu, ou peut-être que les affirmations précédentes selon lesquelles seul le RTX 4090 arrivera cette année se révéleront exactes.

Gamme RTX30 à venir: 3060 8G

GA106 128 bits 8GD6 3060Ti D6X

GA104 256 bits 8GD6X 3070Ti

GA102 256 bits 8GD6X – MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) 7 septembre 2022

Les prochains ajouts d’Ampere comprennent un RTX 3060, un RTX 3060 Ti et un RTX 3070. Le RTX 3060 actualisé est censé comporter 8 Go de VRAM au lieu des 12 Go de la version standard. Wang pense que le bus mémoire sera également réduit, passant de 192 bits à 128 bits.

La plupart des gens ne seront pas enthousiasmés par la perspective d’une carte mise à jour moins puissante que le modèle actuel, mais un prix bas rendrait le RTX 3060 8 Go plus convaincant. Le RTX 3060 le moins cher sur Newegg est actuellement de 349 $, nous pourrions donc voir cette version rétrogradée coûter moins de 300 $.

Un rapide coup d’œil à la dernière enquête Steam montre que le RTX 3060 a trouvé son chemin dans les PC des participants plus rapidement que toute autre carte ; c’est actuellement le sixième GPU le plus populaire parmi les utilisateurs. La sortie d’une version moins chère quoique légèrement moins puissante pendant le ralentissement économique pourrait être une décision judicieuse de Nvidia.

Le prochain sur la liste est un RTX 3060 Ti actualisé qui utilise la mémoire GDDR6X au lieu de la GDDR6 standard et possède la même mémoire de 19 Gbit/s que le RTX 3070 Ti, ce qui augmenterait sa bande passante d’environ 36 % à 608 Go/s.

Enfin, il y a le RTX 3070 Ti avec le GPU GA102 trouvé dans les cartes 3080 et 3090, par opposition au GA104 de la version vanille.

Les cartes Lovelace, en particulier les premiers modèles, devraient être à la fois puissantes et coûteuses, donc davantage d’options Ampere de milieu à haut de gamme avec des prix attractifs pourraient aider à éliminer le stock excédentaire qui a causé des maux de tête à Nvidia.

Le compte Twitter GeForce de Nvidia a annoncé ProjectBeyond la semaine dernière. Nous ne connaissons pas encore de détails, bien que cela semble presque certainement lié à une annonce RTX 4000 à venir au GTC le 20 septembre.