Ninja a-t-il trompé ses fans avec sa dernière publicité ?

La fausse pause de Ninja

Nous avons déjà vu combien de streamers et de youtubers décident de prendre des vacances bien méritées après n’avoir pas arrêté de diffuser pendant longtemps. Il s’agit d’un problème répandu chez de nombreux streamers sérieux, car les exigences des algorithmes les obligent à diffuser en permanence pour ne pas manquer la vague qui les emmène au sommet du paysage Internet.

Mais en laissant de côté le fonctionnement des services de streaming en direct, la vérité est que de nombreux utilisateurs souffrent sérieusement des conséquences de cette pression constante, et à de nombreuses reprises, cela finit par entraîner des problèmes mentaux que tout le monde ne sait pas gérer. Le cas le plus notoire est celui d’El Rubius, qui a volontairement annoncé une pause indéfinie (elle a duré plusieurs mois) avec laquelle il a pu se vider l’esprit et ne pas se sentir submergé par la pression.

Cette pause est toujours nécessaire, même si la plupart des utilisateurs ne peuvent pas se la permettre (la concurrence est féroce) ou ne savent pas comment la gérer. Et Ninja semblait avoir franchi le pas, puisqu’avec un tweet assez bref dans lequel il assurait qu’il avait besoin de se reposer, il a confirmé sa déconnexion jusqu’à nouvel ordre. Pas de date précise. Tout indiquait une rupture mentale, mais au final, il semble que rien de tout cela.

J’ai juste besoin d’une pause… Je ne sais pas quand je serai de retour, ni où 10 septembre 2022 • 17:30

ninja partout

Le streamer le plus populaire de Fortnite est de retour, et il est de retour avec un autre tweet d’annonce. Le tweet comprend une vidéo hébergée sur YouTube dans laquelle il confirme son retour, mais de manière très particulière, puisqu’avec le message « Je vais être partout » il annonce officiellement la fin de son contrat d’exclusivité avec Twitch.

J’ai pris un peu de temps libre, mais maintenant je suis de retour… et je serai en direct PARTOUT demain à 12 H C 10 septembre 2022 • 17:30

Cela vous permettra essentiellement de publier vos flux sur YouTube, bien que le fonctionnement exact du transfert reste à voir. Evidemment les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter seront bien présents, mais ici l’actualité est dans l’apparition de YouTube, ennemi direct de Twitch. Les deux services braconnent constamment les créateurs de contenu, donc si Ninja est sur les deux, c’est pour le moins intéressant. Nous verrons à quoi cela mène.

Première tentative de diffusion ! Être en direct sur TOUTES LES PLATEFORMES 10 septembre 2022 • 17:30

Une sale stratégie commerciale

Mais s’il y a quelque chose dont il faut parler, c’est de la façon dont Ninja a utilisé la stratégie du repos mental pour faire plus tard une annonce importante. Il s’agit à la base d’une sale stratégie marketing qui, bien qu’elle n’ait pas directement dit qu’elle avait besoin de se reposer physiquement et mentalement, sa disparition complète et le black-out des réseaux invitaient à y réfléchir.

De nombreux utilisateurs ont manifesté leur mécontentement à ce sujet, car les 8 jours de silence sonnent assez mal par rapport au message que je sois censé laisser voir. Actuellement, vous pouvez voir leurs diffusions en direct sur Twitter, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram et Tik Tok. Qui sera le prochain à le suivre ?