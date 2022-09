Les AirPods Pro 2 ont tout ce dont vous avez besoin, mais il y a une fonctionnalité cachée par Apple

Apple a annoncé AirPods Pro 2 lors de son événement « Far Out ». Alors que tout le monde ne cesse de parler de la nouvelle série Dynamic Island sur iPhone 14 Pro, il y a un produit que la société Cupertino s’est surpassé – et c’est AirPods Pro 2. Les AirPods Pro 2 ont tout ce dont vous avez besoin – et plus encore – mais Apple n’a pas encore annoncé une autre fonctionnalité ce produit pourrait offrir.

Les AirPods Pro 2 peuvent sembler identiques à première vue, mais Apple a reconstruit ces écouteurs sans fil. Bien que nous devions encore voir comment cela s’est amélioré dans la vraie vie, les promesses de l’entreprise sont impressionnantes.

Personnellement, les AirPods Pro d’origine s’adaptent parfaitement à mes oreilles. La suppression active du bruit est incroyable et ce sont mes écouteurs sans fil préférés lorsque je suis dans le métro, que je fais un voyage en bus ou que j’ai besoin de me déconnecter du monde. Avec Apple affirmant que la nouvelle puce H2 peut annuler le bruit jusqu’à deux fois mieux, c’est quelque chose que j’ai hâte de tester.

Et si l’ANC s’est amélioré, le mode Transparence l’a également été. Apple l’appelle désormais Adaptive Transparency, qui, selon la société, peut « réduire le bruit ambiant fort – comme une sirène de véhicule qui passe, des outils de construction ou même des lances bruyantes lors d’un concert ».

De plus, AirPods Pro 2 possède une autre fonctionnalité tant attendue, qui est le contrôle tactile. Les utilisateurs peuvent enfin baisser ou augmenter le volume en faisant glisser leurs doigts sur les poupes des AirPods.

Alors qu’Apple avait peaufiné le premier boîtier AirPods Pro pour qu’il fonctionne avec l’application Find My, la société a finalement ajouté la puce U1 dans son boîtier de charge MagSafe, ce qui facilite plus que jamais la localisation des écouteurs sans fil – et leur fait également jouer un son grâce à ses haut-parleurs intégrés.

Enfin, la société ajoute des embouts auriculaires supplémentaires afin que les AirPods Pro 2 puissent s’adapter à plus d’oreilles. Avec tout cela à l’esprit, il y a une dernière chose qu’Apple n’a pas mentionnée lors de la keynote, mais qui pourrait signifier que ce produit pourrait être encore meilleur que ce à quoi nous nous attendions

AirPods Pro 2 offre la prise en charge de Bluetooth 5.3, pourrait apporter une nouvelle prise en charge de codec et une lecture « sans perte »

Il y a quelques mois, Bluetooth SIG a annoncé qu’il avait finalisé la spécification audio LE, ce qui indique que les entreprises pourraient utiliser cette technologie.

Le codec de communication à faible complexité – LC3 en abrégé – peut transmettre à des débits binaires beaucoup plus faibles sans perdre la qualité audio que nous voyons actuellement avec la norme Bluetooth – et la bonne partie est qu’Apple le teste déjà avec AirPods Max.

Un développeur a pu activer ce codec avec le dernier firmware bêta des AirPods en disant qu’il améliore la qualité audio des appels, mais il manquait quelque chose sur le matériel des AirPods : la prise en charge de Bluetooth 5.2.

Heureusement, AirPods Pro 2 et iPhone 14 l’offrent, ce qui indique qu’Apple peut non seulement prendre en charge un débit binaire plus élevé avec ces produits, mais offrir une sorte de streaming sans perte avec Apple Music.

Ce nouveau codec pourrait vous permettre d’écouter des chansons, de regarder des films, etc., avec plusieurs écouteurs sans fil connectés en même temps. Actuellement, vous ne pouvez connecter que jusqu’à deux AirPod à partir de la même source.

Alors qu’Apple semble encore tester cette fonctionnalité, l’entreprise pourrait annoncer une révolution dans le streaming audio grâce à ce nouveau codec et ce nouveau matériel disponible.

Au final

Bien que j’attende avec impatience qu’Apple étende les capacités d’AirPods Pro 2, je dirais également que vous ne devriez pas vous attendre à ce que la société annonce officiellement la prise en charge de ce nouveau codec. Par exemple, la nouvelle Apple TV 4K pourrait offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz grâce à la prise en charge de HDMI 2.1, mais après un an, la société n’a pas mis à jour le décodeur pour offrir cette technologie aux utilisateurs.

Comment aimez-vous les nouveaux AirPods Pro 2? Pensez-vous qu’Apple prendra éventuellement en charge ce nouveau codec et améliorera l’expérience musicale avec ces écouteurs ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

