Les centres de réparation officiels Steam Deck sont maintenant ouverts

Pourquoi c’est important : si un Steam Deck a besoin de réparations, les opérations de bricolage ou de maman-et-pop ne sont plus les seules options. Valve a vanté son accord avec iFixit pour proposer des versions de rechange depuis le lancement de son PC de jeu portable, mais la société reconnaît également que l’auto-réparation n’est pas pour tout le monde.

Vendredi, Valve a annoncé que les centres de réparation Steam Deck étaient désormais ouverts. Lorsqu’un client contacte l’assistance et expédie une unité à Valve, l’entreprise diagnostiquera un problème et déterminera des frais en fonction de la garantie et des réparations nécessaires.

Quelque chose comme un problème occasionnel d’entrée de bouton tomberait sous garantie, que Valve réparera et renverra au client gratuitement. Quelque chose comme un animal détruisant une manette serait une condition hors garantie et ferait face à des frais de réparation. Valve n’a pas précisé les coûts, mais a déclaré que les clients pouvaient refuser une réparation après avoir obtenu un devis afin qu’ils puissent essayer une autre option, comme un atelier de réparation non affilié ou obtenir des versions de rechange auprès d’iFixit.

Valve a déconseillé les réparations DIY Steam Deck, mais a compris que cela ne pouvait pas empêcher chaque client de les essayer. Ainsi, il a mis en ligne une vidéo de démontage de l’appareil et s’est associé à iFixit pour proposer des versions de rechange.

Les fournitures de kits de réparation étaient initialement limitées, mais Valve a récemment amélioré la disponibilité. Les remplacements de ventilateurs sont disponibles pour 30 $, tandis que les kits de batterie coûtent 95 $. Ces prix sont probablement un peu plus élevés que ceux facturés par les centres de réparation dédiés de Valve, mais offrent une autre possibilité aux utilisateurs qui souhaitent suivre les conseils de Valve ou qui ne sont pas à l’aise avec l’auto-réparation.

Valve n’a pas mentionné qui effectue les réparations dans ses centres, mais ils font probablement appel à des sous-traitants tiers. Nintendo utilise des centres de réparation externes pour le Switch, et l’un d’entre eux a signalé une saturation constante des demandes de réparation des contrôleurs Joy-Con du système. Espérons qu’un problème similaire ne devrait pas se produire avec les ateliers de réparation Steam Deck.

Depuis l’ouverture des commandes pour le Steam Deck, Valve s’est efforcé d’améliorer sa chaîne d’approvisionnement, réussissant à faire passer les réservations du quatrième trimestre au troisième trimestre. Ceux qui en ont réservé un devraient encore le recevoir avant fin 2022. Ceux qui ne l’ont pas fait devraient en commander un rapidement s’ils veulent un Steam Deck avant l’année prochaine.

Au fil du temps, Valve a affiné sa couche de compatibilité Proton pour exécuter des jeux Windows sur le système d’exploitation basé sur Linux de Steam Deck. Cependant, ce n’est pas le seul groupe travaillant sur l’interopérabilité Windows-Linux. Plus tôt cette semaine, une mise à jour pour Wine comprenait des correctifs pour l’exécution de jeux Windows sur Linux.