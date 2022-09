Parce que vous ne trouvez plus le bouton Facebook pour accéder à d’autres sites

Sur certains portails, il ne sera plus possible de se connecter via Facebook. Les risques pour la vie privée deviennent trop élevés.

Jusqu’à il y a un mois, pour accéder au site Web de Dell et acheter un ordinateur portable, il suffisait d’appuyer sur un bouton « Connexion avec Facebook ». Un raccourci, pour éviter au client d’avoir à créer un nouvel utilisateur et un nouveau mot de passe. Cette option a disparu. Et pas seulement sur Dell. Buy, Ford Motor, Pottery Barn, Nike, Patagonia, Match, même le service de streaming vidéo Twitch, ont tous supprimé la possibilité d’accéder aux sites via Facebook.

Selon Jen Felch, Chief Digital and Chief Information Officer de Dell, les gens sont plus préoccupés par leur vie privée et le partage de leurs données. « Nous venons de voir combien de clients choisissaient d’utiliser leur identité sur les réseaux sociaux pour se connecter au site », a déclaré Felch. . « Les risques de sécurité sont de plus en plus élevés », le leur n’est que la réponse à une tendance évidente.

De nombreuses entreprises considéraient les connexions sociales comme un moyen facile pour les consommateurs de se connecter en toute sécurité à leurs sites sans avoir à configurer des dizaines de noms d’utilisateur et de mots de passe. Comme le dit Rakesh Soni, PDG de la société de gestion d’identité numérique LoginRadius, c’était une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Les sites Web sont devenus plus intelligents, accessibles, plus légers, Facebook et Google ont collecté toutes les données des utilisateurs, puis les ont revendues aux annonceurs et ont gagné de l’argent.

Tous les incidents de confidentialité de Facebook

Peut-être que Facebook avait trop tort. En 2018, le scandale de Cambridge Analytica. La plateforme a collecté les informations personnelles de 87 millions de profils pour cibler les annonces de la campagne présidentielle de 2016. Puis les fuites de données, les informations volées, les fake news liées à la pandémie. Enfin, les documents publiés l’an dernier par l’ancienne employée Frances Haugen, qui montrent que les dirigeants de Facebook étaient conscients des effets négatifs liés à la plateforme affectant la santé mentale des jeunes adolescents, de la désinformation dans le domaine médical, et aussi de l’influence de l’algorithme sur l’instabilité politique dans de nombreux pays.

Pas seulement. La croissance des utilisateurs sur le réseau social stagne. Fin 2021, Facebbok comptait 1,93 milliard d’utilisateurs actifs. Un nombre qui a très peu augmenté en 2022, à 1,97 milliard. Il est toujours accessible depuis Facebook. De nombreux sites ou publications ont encore l’option active. Mais comme le souligne Soni, de plus en plus d’entreprises se demandent peut-être : « Pourquoi diable devrais-je dépenser mes ressources d’ingénierie pour le maintenir ? Pourquoi dépenser de l’énergie pour l’obtenir si cela n’ajoute pas de valeur à mon entreprise ? »