Il y a un millier de faux ingénieurs de SpaceX sur LinkedIn qui arnaquent les utilisateurs

A partir de ces profils, des dizaines d’escroqueries ont commencé : les premiers utilisateurs ont été contactés avec des messages neutres, puis on leur a demandé d’investir dans des plateformes de crypto-monnaie.

Mai Linzheng a un profil sur LinkedIn. Il est diplômé de Tsinghua, la meilleure université chinoise, avec une maîtrise en fabrication de semi-conducteurs de l’UCLA (Université de Californie, Los Angeles). Il a travaillé chez Intel, KBR et a été embauché chez SpaceX en 2013. Il est technicien supérieur. Un profil irréprochable pour le secteur aéronautique. Dommage que ce soit tout faux, et comme lui mille autres profils. Ce sont en fait des escrocs qui utilisent LinkedIn pour tromper les utilisateurs.

Ce réseau de comptes essaie de pousser les utilisateurs qu’il contacte à investir de l’argent. Pour ce faire, ces escrocs se constituent ad hoc des profils professionnels hautement qualifiés. Des écoles prestigieuses, des entreprises qui cultivent leur crédibilité, toutes conçues pour être des professionnels irréprochables. Une fois qu’ils ont contacté d’autres utilisateurs, ils établissent une relation avec eux pour les faire tomber dans un piège financier.

Comment repérer un faux profil LinkedIn

Linzheng n’est qu’un parmi tant d’autres. En réalité, les sonnettes d’alarme étaient là. Son profil, en effet, présentait des incohérences. Il avait vécu aux États-Unis pendant 18 ans, pourtant tous les titres professionnels étaient écrits en chinois. Son diplôme de gestion d’entreprise à Tsinghua était dédié aux athlètes de l’école, il n’était pas inscrit parmi eux. Non seulement cela, la photo de profil était également fausse. En fait, il semble avoir été volé sur le profil Instagram d’un influenceur coréen, Yang In-mo.

Le réseau d’employés de SpaceX

Comme lui, des millions de pages frauduleuses conseillaient des investissements, souvent dans l’univers des cryptomonnaies. L’un des premiers à le remarquer fut Jeff Li, un influenceur technologique et chroniqueur pour le Financial Times China. Ce qui le rendait suspect, ce sont les plaintes des influenceurs chinois qui, observant LinkedIn, se plaignaient de la fuite des cerveaux. Li va est allé plus loin dans la recherche. Le schéma de correspondance des CV suggérait que les profils appartenaient en fait à des escrocs, et non à des ingénieurs hautement qualifiés.

Comment fonctionne une arnaque LinkedIn

Les escroqueries sur LinkedIn commencent généralement par un message privé d’un professionnel présumé du secteur. Les utilisateurs sont informés du potentiel de gain des investissements, par exemple dans les crypto-monnaies, et ils sont poussés à effectuer des virements bancaires. LinkedIn au second semestre 2021 a supprimé 7% de ses profils en raison d’identités frauduleuses. Comme l’a déclaré Oscar Rodriguez, directeur principal de la confiance, de la confidentialité et de l’équité de Linkedin.

Les escrocs « découvrent toujours de nouvelles techniques pour escroquer des personnes ou des entreprises », a déclaré à CNBC Sean Ragan, l’agent spécial du FBI en charge des bureaux extérieurs de San Francisco et de Sacramento. « Ils passent leur temps à étudier et à définir leurs objectifs et leurs stratégies. Ils constituent une menace importante. « Le FBI a déclaré qu’il enquêterait sur les escroqueries en travaillant avec les victimes. L’objectif est d’identifier les auteurs et de désactiver leurs comptes. Récupérer les pertes financières sera pratiquement impossible.