Google lance la version bêta d’Android 13 QPR1 pour les téléphones Pixel

Après avoir publié la mise à jour stable d’Android 13 pour les téléphones Pixel compatibles le mois dernier, Google a commencé à tester la version trimestrielle de la plate-forme (QPR). Google a annoncé la version bêta d’Android 13 QPR1 pour les téléphones éligibles. La première version bêta d’Android 13 QPR1 résout les petits problèmes et bugs disponibles dans le système d’exploitation.

Google a officiellement confirmé le déploiement de la nouvelle mise à jour, en disant: » à la version stable d’Android 13 sur AOSP, nous continuons à mettre à jour la plate-forme avec des correctifs et des améliorations qui sont ensuite déployés sur les appareils pris en charge. Ces versions se produisent à une cadence trimestrielle via les versions trimestrielles de la plate-forme (QPR), qui sont livrées à la fois à AOSP et aux appareils Google Pixel dans le cadre de Feature Drops.

Si vous possédez le Pixel 4a, le Pixel 4a (5G), le Pixel 5, le Pixel 5a, le Pixel 6, le Pixel 6 Pro ou le Pixel 6a, vous pouvez rejoindre le programme bêta d’Android et installer la version trimestrielle de la plate-forme sur votre téléphone. La première version bêta est étiquetée avec le numéro de build T1B1.220819.006 si vous possédez le Pixel 6a, puis elle fonctionne avec la version logicielle T1B1.220819.007. Le dernier logiciel est en train d’ensemencer avec le correctif de sécurité mensuel de septembre 2022.

En parlant de changements, la mise à jour corrige le problème d’empreintes digitales sur le Pixel 6a, le problème de plantage du système lors de l’utilisation du geste du dos, l’icône 5G affichée au lieu de 5G UW dans certaines conditions, a résolu un problème qui provoquait par erreur le contact d’urgence d’un utilisateur. être composé à partir de l’écran de verrouillage, et d’autres améliorations.

Voici le changelog complet.

Problèmes signalés par les développeurs Correction d’un problème pour certains appareils qui provoquait par erreur la numérotation du contact d’urgence d’un utilisateur à partir de l’écran de verrouillage lorsque l’appareil était dans sa poche. (Numéro #233159557)

Autres problèmes résolus Correction de divers problèmes pour les appareils Pixel 6a qui rendaient difficile pour les utilisateurs de déverrouiller leur appareil ou de configurer le déverrouillage par empreinte digitale. Correction d’un problème qui faisait planter l’interface utilisateur du système dans certains cas, comme faire des gestes depuis le bord de l’écran pour revenir en arrière. Correction d’un problème qui entraînait parfois l’affichage de l’icône 5G au lieu de l’icône 5G UW, même lorsque l’appareil concerné était déjà connecté avec succès à un réseau 5G UW.



Si votre téléphone Pixel éligible fonctionne sur la version stable d’Android 13, vous devez rejoignez le programme bêta d’Android puis mettez à jour votre téléphone vers la première version bêta d’Android 13 QPR1. Si vous étiez déjà inscrit à la version bêta d’Android 13, vous devriez toujours être inscrit pour recevoir une mise à niveau QPR. Une fois mis à niveau vers la nouvelle version bêta, vous pouvez utiliser l’application Android Beta Feedback pour soumettre des problèmes ou des problèmes disponibles sur la version bêta.

Vous pouvez charger manuellement la mise à niveau de votre téléphone vers la version bêta, visitez cette page pour télécharger les images d’usine et cette page pour obtenir les fichiers OTA. Assurez-vous de faire une sauvegarde avant de télécharger le nouveau logiciel.

