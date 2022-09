Du mème TikTok à l’ambassadeur du maïs, l’histoire de bébé de « It’s Corn! »

La vidéo du gamin qui aime le maïs a conquis les réseaux sociaux et atteint trois millions de personnes sur YouTube.

« Je ne peux pas imaginer une chose plus belle : c’est du maïs ! », déclare Tariq lors d’une interview. La vidéo devient virale. Trois millions de vues sur YouTube. Gregory Brothers remixe sa voix, une nouvelle tendance est née sur Tik tok. Un mois passe et Tariq est nommé ambassadeur du maïs du Dakota du Sud. Le moteur était enthousiaste. Tariq était assis sur un banc en bois en train de grignoter des épis de maïs quand Julian Shapiro-Barnum, un comédien interviewant des enfants pour sa série « Recess Therapy », lui demande « Qu’est-ce que tu aimes dans le maïs ? » Il sourit, montre l’espace entre les gros dents et dit « quand j’ai mis du beurre sur le maïs, tout a changé ».

Shapiro-Barnum télécharge la vidéo sur Youtube, l’appelle « Le PDG de Corn ». Les vues montent, ça devient aussi viral sur Tik Tok, atteint 875 mille personnes. Les Gregory Brothers, un quatuor musical américain spécialisé dans les chansons comiques, le voient également qui téléchargent sur Schmoyoho, leur chaîne TikTok. Ils font un remix It’s Corn, qui sera utilisé dans plus de 645 000 vidéos. Parmi celles-ci se trouve également une séquence du Washington Post expliquant comment les champs de blé libèrent des « niveaux d’humidité exceptionnels » dans l’air. D’autres l’utilisent pour décrire les choses ou les personnes qu’ils aiment. Le #CornTok conquiert les réseaux sociaux.

Le 3 septembre, la gouverneure Kristi L. Noem a annoncé sur Twitter que Tariq avait été nommé ambassadeur du maïs du Dakota du Sud. Il a également visité le Corn Palace, un bâtiment décoré de peintures murales représentant du maïs et du maïs. Le Dakota du Sud est en fait l’un des plus grands producteurs de maïs des États-Unis.

Le sourire d’un enfant qui aime le maïs

Tama Leaver, professeur de culture médiatique à l’Université Curtin en Australie, a expliqué comment le succès de la vidéo est lié à la poursuite du divertissement dans des espaces non traditionnels, tels que les médias sociaux. La joie de Tariq est contagieuse, dit-il, et devient un ciment pour la communauté TikTok. La plate-forme idéale pour se déplacer. « Un algorithme intelligent assure un équilibre entre contenus personnalisés à volonté et vidéos virales », explique-t-il, sont celles qui interceptent un sentiment commun, ce qui est le ciment de la plateforme. En l’occurrence la joie d’un gamin qui aime le maïs.