Les résultats de l’iPhone 14 Pro Geekbench mettent en évidence de modestes gains de performances A16 Bionic

Vue d’ensemble : lorsque Apple a confirmé que les nouveaux iPhone 14 et iPhone 14 Plus seraient livrés avec le SoC A15 Bionic de l’année dernière au lieu de sa dernière puce, certains ont supposé qu’il s’agissait d’une mesure de réduction des coûts, d’un moyen de contourner les pénuries de composants en cours ou peut-être d’une tactique. pour différencier davantage la gamme grand public de la gamme Pro. Il s’avère que les performances pures peuvent également avoir été prises en compte dans la décision.

Les résultats des tests Geekbench d’un iPhone 14 Pro (modèle iPhone15,3) révèlent un score monocœur de 1879 et un score multicœur de 4664. Comme le souligne MacRumors, un iPhone 13 Pro avec la puce A15 Bionic de l’année dernière est capable de 1707 en le test monocœur et 4659 dans l’évaluation multicœur. Le test en question a été mis en ligne le 8 septembre à 1h46

En d’autres termes, l’A16 Bionic est environ 10,1 % plus rapide que l’A15 Bionic dans le test monocœur et seulement 0,1 % plus rapide dans le test multicœur.

Lors de son discours d’ouverture sur l’iPhone 14 Pro, Apple a présenté l’A16 Bionic comme la puce la plus rapide jamais conçue pour un smartphone. Construit sur un processus plus petit de 4 nm avec près de 16 milliards de transistors, il comprend deux cœurs hautes performances ainsi que quatre cœurs d’efficacité. Selon Cupertino, le processeur est jusqu’à 40 % plus rapide que la concurrence.

À titre de comparaison, l’A15 Bionic ainsi que les puces Apple M1 et M2 sont construites à l’aide d’un processus de fabrication de 5 nm.

Le GPU à cinq cœurs de l’A16 Bionic aurait 50 % de bande passante mémoire en plus par rapport à l’A15 Bionic. Il existe également un nouveau moteur neuronal à 16 cœurs capable de près de 17 billions d’opérations par seconde pour les tâches avancées d’apprentissage automatique.

Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un seul test. Une suite complète de références et de tests dans le monde réel devra être exécutée pour brosser un tableau complet de la position de l’A16 Bionic par rapport au modèle de l’année dernière et aux combinés Android concurrents.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max d’Apple seront précommandés le 9 septembre et expédiés le 16 septembre avec un prix à partir de 999 $.