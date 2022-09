Pokémon Scarlet et Purple élargit les possibilités de vos Pokémon en dehors du Pokéball

Pokémon Scarlet et Purple lanceront une nouvelle fonction associée à l’exploration par Paldea. Pour la première fois, nous pourrons envoyer nos Pokémon vivre leur propre aventure à pied. Les avantages de les laisser libres autour de nous seront variés. Nous vous disons tout ce que nous savons.

Envoyez des Pokémon, le prélude aux combats gratuits

Au cours de votre voyage, vous pourrez ordonner à n’importe quel Pokémon de votre équipe d’aller dans la direction de votre choix. Au cours de sa recherche, il obtiendra des objets de la zone qui seront automatiquement ajoutés à votre sac. Cette fonctionnalité intervient également dans les rencontres contre d’autres Pokémon. Lorsqu’ils s’affronteront, ce que Game Freak appelle le « combat libre » commencera.

Un combat gratuit aura lieu lorsque votre Pokémon envoyé en exploration rencontrera un autre Pokémon dans la nature. Vous n’aurez pas à sélectionner de commande d’attaque : tout sera du côté de votre partenaire. Vous pourrez continuer à faire ce que vous préférez dans la région pendant qu’il combat celui qu’il rencontre. A la fin d’un combat libre, un pourcentage d’expérience sera ajouté et il y a aussi une possibilité d’ajouter de nouveaux objets si vous êtes victorieux.

En bas à gauche de l’écran de votre Nintendo Switch, vous verrez le logo du Pokémon que vous avez envoyé à côté de sa barre de santé, qui se mettra à jour en temps réel. Ce sera à vous de le remettre dans sa Pokéball ou de le soigner pour continuer l’exploration.

L’information provient de la série de nouvelles que The Pokémon Company a partagées le 7 septembre. Parmi eux figurent Armarouge et Ceruledge, les nouveaux Pokémon qui apparaissent comme des guerriers exclusifs à chaque édition. Les deux étaient présents dans la dernière bande-annonce, que vous pouvez voir sur ce lien. N’oubliez pas que Pokémon Scarlet et Purple devraient être lancés le 18 novembre exclusivement sur Nintendo Switch.

Source : Pokémon Écarlate et Violet