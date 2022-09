Un nouvel appareil capte l’eau de l’air pour produire de l’hydrogène combustible

Conçu par une équipe de chercheurs de l’université de Melbourne, il s’agit d’un prototype d’électrolyseur solaire, capable d’utiliser l’humidité de l’air pour produire de l’hydrogène vert.

Dans le processus de transition des sources d’énergie fossiles vers les sources d’énergie renouvelables, l’hydrogène attire de plus en plus l’attention, car il a un énorme potentiel en tant que carburant propre, ne produisant aucune émission nocive. Cependant, sa production présente de grands défis, tant d’un point de vue pratique que d’un point de vue des coûts, car la séparation de l’hydrogène de l’eau (électrolyse) nécessite des technologies compliquées, basées entre autres sur de l’eau douce et pure. pas disponible sur plus d’un tiers de la surface terrestre. Cependant, les scientifiques ont mis au point une nouvelle méthode pour capturer l’eau de l’air, avant de la décomposer en hydrogène et en oxygène, en développant un appareil qui peut fonctionner dans des zones où l’humidité de l’air n’est que de 4 %.

Le prototype, décrit dans un article de recherche publié dans la revue Communication Natureest un prototype d’électrolyseur alimenté par l’énergie solaire qui permet la production directe d’hydrogène à partir de l’air, c’est-à-dire qu’il permet le captage sur place de l’eau douce de l’atmosphère et son électrolyse à l’aide d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Lors d’un test, le prototype a été exécuté pendant 12 jours consécutifs « avec des performances stables et une efficacité d’environ 95 %» Comme l’explique Gang Kevin Li de l’Université de Melbourne, Australie, et ses collègues qui ont permis le développement du nouveau dispositif -. Avec nos travaux nous confirmons que l’humidité de l’air peut être utilisée directement pour la production d’hydrogène par électrolyse, grâce à sa disponibilité universelle et son inépuisabilité naturelle.« .

Pour le test, les chercheurs ont connecté en parallèle cinq électrolyseurs alimentés par un panneau solaire, dont les électrodes sont situées de part et d’autre d’une unité de collecte d’eau, captée par un matériau spongieux qui absorbe l’eau de l’air et qui fait également office de réservoir d’électrolyte. . Les deux électrodes ont été isolées de l’air, ce qui indique que l’hydrogène et l’oxygène peuvent être collectés sous forme de gaz purs une fois le clivage effectué. « Ce module dit d’électrolyse directe de l’air (AED) peut fonctionner dans un environnement sec avec une humidité relative de 4 %, surmontant les problèmes d’approvisionnement en eau et produisant de l’hydrogène vert de manière durable avec un impact minimal sur l’environnement.» ont précisé les chercheurs.

La technologie en est encore à ses débuts mais, selon les développeurs, elle peut facilement être étendue. Notamment, à travers « une amélioration supplémentaire du rapport surface/volume en concevant les canaux ou en augmentant les proportions du matériau spongieux« Il sera possible de garantir un taux d’absorption d’eau »de nature à permettre la mise à l’échelle des unités AED « .