Intel regroupera des jeux et des logiciels avec Arc Alchemist et Alder Lake

Quelque chose à attendre avec impatience : Intel signale son entrée sur le marché des cartes graphiques dédiées en évoquant une tactique de vente bien usée : offrir des jeux gratuits avec des achats de hardware. La société n’a pas encore fait d’annonce officielle, mais le site Web d’Intel confirme la promotion à venir.

Une page de termes et conditions sur le site Web d’Intel décrit un programme Software Advantage qui regroupera gratuitement quatre jeux et cinq logiciels de productivité avec l’achat de GPU Arc milieu à haut de gamme et de processeurs Alder Lake. L’offre s’étend jusqu’à la fin de l’année.

Le pack comprend Call of Duty: Modern Warfare II, Ghostbusters: Spirits Unleashed, Gotham Knights et certains DLC pour Vampire: The Masquerade Bloodhunt. La page des conditions n’indique pas si les clients reçoivent tous ces jeux ou choisissent l’un d’entre eux. Les utilisateurs peuvent également choisir trois des cinq programmes à télécharger, notamment PowerDirector 365, D5 Render, MAGIX Video Pro, Topaz Gigapixel AI et XSplit Premium Suite.

Le programme Software Advantage s’applique aux achats d’une des cartes de la série Arc A500 ou A700 d’Intel associées à un processeur i5, i7 ou i9 de 12e génération. Il n’est pas clair si les processeurs Raptor Lake de 13e génération donneront également droit à l’offre groupée lors de leur lancement cette année.

Intel n’a pas encore officiellement annoncé l’accord, mais une révélation est probablement imminente. Les termes et conditions de l’offre indiquent une période d’achat allant du 25 août à fin 2022, et les clients auront jusqu’à fin janvier 2023 pour utiliser les codes promotionnels. Le 25 août étant déjà passé, l’offre pourrait être mise en ligne dès le lancement des GPU applicables. En parlant de cela, après des mois de retards, Intel a récemment promis de publier deux de ses cartes de niveau de performance – l’A770 et l’A750 – « très bientôt ».

Il n’y a aucune mention de la façon dont les utilisateurs téléchargeront les jeux. Les clients devront créer un compte sur le site d’Intel, mais la page n’indique pas quel client se chargera de l’installation. Modern Warfare II et Gotham Knights seront lancés sur Steam et Epic Game Store. Ainsi, Intel pourrait fournir des codes pour l’un ou l’autre service. Cependant, Ghostbusters est uniquement Epic et Bloodlines est uniquement Steam.