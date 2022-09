La Chine accuse les États-Unis de « dizaines de milliers » de cyberattaques

La Nasa Tao aurait volé des données sensibles à l’université de Xi’an : c’est une énième accusation d’espionnage entre les deux pays.

La Chine a accusé les États-Unis d’espionner des universités, des sociétés énergétiques et de lancer « des dizaines de milliers de cyberattaques pour pirater des données sensibles ». Selon un rapport du National Computer Virus Emergency Response Center, les États-Unis auraient piraté les ordinateurs de la Northwestern Polytechnical University à Xi’an. Université financée par le ministère chinois de l’industrie et des technologies de l’information avec un savoir-faire particulier dans les secteurs aéronautique et aérospatial. Université qui, selon des responsables américains, effectue également des recherches militaires. Les actions américaines « mettent gravement en danger la sécurité nationale de la Chine », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning, qui a également accusé Washington d’écoutes téléphoniques. « La Chine condamne fermement les États-Unis », a déclaré Ning, « ils devraient immédiatement cesser de voler des secrets et d’attaquer d’autres pays ».

Selon le rapport du National Computer Virus Emergency Response Center, le Bureau des opérations d’accès sur mesure (TAO) de la NASA a infiltré les réseaux universitaires, pris le contrôle de dizaines de milliers d’appareils réseau et obtenu l’accès aux données techniques de base. Selon les rapports de l’agence chinoise, le Tao a également volé plus de 140 gigaoctets de données de grande valeur ces dernières années.

Cyberguerre entre la Chine et les États-Unis

En 2013, le Mandiat Report, une société américaine spécialisée dans la cybersécurité et la cybercriminalité, accusait l’Institut chinois de Shanghai, APT1, d’avoir intercepté des communications confidentielles. Les attaques de pirates informatiques contre Microsoft ont également été imputées au gouvernement chinois, qui aurait violé les systèmes de messagerie de Redmond. En réponse, Pékin a accusé l’année dernière Equation Group, un groupe de pirates informatiques qui fait partie de l’Agence américaine de sécurité nationale (NSA), d’utiliser une porte dérobée pour surveiller 45 pays.

En mars, la société chinoise de cybersécurité Qihoo 360 a toujours reproché à la NSA d’avoir volé des données critiques et d’avoir soutenu un groupe de pirates attaquant des entreprises chinoises. Le FBI, en réponse, a révélé qu’il ouvrait constamment (environ toutes les douze heures) de nouveaux dossiers pour contrecarrer les opérations de piratage de la Chine. La liste est longue. Une guerre souterraine pour le contrôle des données est en cours.