Ouverture du bureau de l’Union européenne à San Francisco, après la visite d’élus chez Apple

Un nouveau bureau de l’Union européenne à San Francisco a été ouvert, visant à mieux assurer la liaison avec les géants américains de la technologie sur les nouvelles lois antitrust…

Il fait suite à une visite antérieure de membres du Parlement européen à un certain nombre de géants américains de la technologie, dont Apple, Google et Meta.

République du silicium rapports:

L’UE a officiellement ouvert son nouveau bureau à San Francisco pour assurer la liaison avec les entreprises technologiques basées aux États-Unis et améliorer les relations transatlantiques dans l’espace numérique.

Initialement colocalisé avec le consulat irlandais, l’objectif du bureau est de renforcer la coopération UE-États-Unis en matière de diplomatie numérique et de renforcer la capacité de l’UE à communiquer avec les acteurs publics et privés tels que les décideurs politiques, les chefs d’entreprise et la société civile du secteur technologique.

« L’ouverture du bureau de San Francisco répond à l’engagement de l’UE à renforcer la coopération technologique transatlantique et à conduire la transformation numérique mondiale sur la base des valeurs et des normes démocratiques », a déclaré Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. […]

Le bureau cherchera à promouvoir les normes et technologies de l’UE, les politiques et réglementations numériques. Il cherchera également à renforcer la coopération avec les parties prenantes américaines, y compris les nombreuses entreprises technologiques situées dans la Silicon Valley voisine.

Le bureau sera dirigé par Gerard de Graaf, un haut fonctionnaire de l’UE qui a joué un rôle important dans la loi sur les marchés numériques et la loi sur les services numériques. Ces textes législatifs historiques, adoptés en juillet, visent à freiner le pouvoir des Big Tech et à rendre Internet plus sûr.