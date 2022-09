USB4 version 2.0 aura des vitesses allant jusqu’à 80 Gbps

L’USB Promoter Group a enfin annoncé la version 2.0 de l’USB4. Bien que son nom implique qu’il s’agit d’une mise à jour de deuxième génération vers USB4, il prend en charge deux fois les vitesses de transfert de son prédécesseur, avec jusqu’à 80 Gbps.

La nouvelle norme prendra en charge USB4 version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3, mais pas USB 1.0 et Thunderbolt 4. Les spécifications USB4 2.0 seront également mises à jour pour USB Type-C et USB Power Delivery (USB PD).

USB4 est là avec des vitesses de transfert incroyables

En raison de problèmes de licence, USB et Thunderbolt ont été mis à jour en parallèle. Les ordinateurs portables Intel ont un port Thunderbolt, tandis que les ordinateurs portables AMD Ryzen sont de marque USB4. Cependant, même après la mise à niveau d’Intel vers Thunderbolt 4, les vitesses de transfert étaient à peu près équivalentes à Thunderbolt 3 et USB4 1.0. Avec la deuxième version, les ordinateurs portables basés sur Ryzen pourraient avoir le dessus, du moins jusqu’à ce qu’Intel annonce Thunderbolt 5. Brad Saunders, président de l’USB Promoters Group, a déclaré :

« Une fois de plus, conformément à la tradition USB, cette spécification USB4 mise à jour double le débit de données pour apporter des niveaux de fonctionnalité plus élevés à l’écosystème USB Type-C. Les solutions qui bénéficient le plus de cette amélioration de la vitesse sont les écrans plus performants, le stockage et les concentrateurs et stations d’accueil USB.

Les principales caractéristiques de la solution USB4 mise à niveau incluent

Fonctionnement jusqu’à 80 Gbit/s, basé sur une nouvelle architecture de couche physique, utilisant les câbles USB Type-C passifs 40 Gbit/s existants et les nouveaux câbles USB Type-C actifs 80 Gbit/s.

Mises à jour des protocoles de données et d’affichage pour mieux profiter de l’augmentation de la bande passante disponible. Les mises à jour de l’architecture de données USB permettent désormais au tunnel de données USB 3.2 de dépasser 20 Gbps. Mise à jour pour s’aligner sur les dernières versions des spécifications DisplayPort et PCIe.

Compatibilité avec USB4 version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3.

USB4 version 2.0 fera ses débuts sur les appareils plus tard cette année.

La bataille est servie et Intel et AMD continuent de jouer leurs cartes. Nous verrons quel modèle finira par avoir le plus de succès. Les choses sont claires, la vitesse de transfert n’est plus un problème et les écrans de chargement seront anecdotiques.