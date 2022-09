HP Dragonfly Folio G3, revient l’ordinateur portable le plus léger et le plus élégant

HP a présenté il y a quelques jours le Dragonfly Folio G3, un nouvel ordinateur portable convertible haut de gamme qui utilise une conception d’extraction vers l’avant. Comme ses prédécesseurs et le Surface Laptop Studio de Microsoft, l’écran de 13,5 pouces peut être tiré vers l’avant jusqu’à ce qu’il repose à plat sur le clavier. Un concept de design très intéressant pour consommer du contenu ou travailler à l’écran.

HP Dragonfly Folio G3, améliore la formule du succès

La société décrit son nouveau Dragonfly Folio G3 comme un « bureau mobile » qui peut facilement être transformé en une toile numérique. Le stylet HP Dragonfly Folio, qui est livré avec 3 boutons programmables, peut également être attaché magnétiquement à votre appareil pour une portabilité facile.

Pour les appels vidéo, l’appareil photo 8 MP dispose d’un large champ de vision de 100 degrés et la technologie HP Auto Frame peut aider à garder tout le monde devant la caméra. Il peut également être désactivé en appuyant simplement sur un bouton. Le Dragonfly Folio G3 prend également en charge le nivellement dynamique de la voix et la réduction du bruit basée sur l’IA.

Sous le capot, le HP Dragonfly G3 est livré avec un processeur Intel vPro Core de 12e génération, jusqu’à 32 Go de mémoire DDR5 et jusqu’à 2 To de stockage. Son écran tactile de 13,5 pouces, 1 920 x 1 280 pixels, dispose également d’une option OLED 3 000 x 2 000. Quelques options de configuration limitées mais très intéressantes, mais pas pour toutes les bourses.

Le HP Dragonfly Folio G3 commence à 2 379 $. La page du produit est en direct sur le site Web de HP et vous pouvez vous inscrire pour être averti lorsqu’il sera disponible à l’achat. Bien sûr, nous soupçonnons qu’en Espagne, les options de configuration seront plus limitées.