Combien y a-t-il de LEGO Harry Potter ?

Sans aucun doute, l’une des plus grandes entreprises de jouets aujourd’hui est la marque danoise LEGO. Ce fabricant, qui s’est spécialisé dans la fabrication de jeux de construction à base d’une série de briques en plastique, a réussi en un temps record à obtenir les licences de fabrication de jouets pour la grande majorité des grandes franchises cinématographiques. On retrouve de Star Wars, à Marvel, en via DC et, bien sûr, celui qui nous intéresse ici aujourd’hui, Harry Potter. Et c’est précisément l’univers magique de JK Rowling qui a eu l’histoire la plus intéressante au sein de la marque LEGO.

Tous les LEGO issus de Harry Potter

Il y a plus de 110 ensembles fabriqués, c’est l’un des sous-thèmes LEGO qui a réussi à échapper à la mort de l’entreprise. On vous explique. Ce que fait généralement la société danoise, c’est lancer une série de produits lorsque le film est sur le point de sortir en salles, est déjà sorti ou vient de sortir. Par conséquent, lorsque cet univers perd de sa popularité, ils arrêtent de fabriquer. Par exemple, pourquoi ne voyez-vous plus les ensembles LEGO Pirates des Caraïbes ou Indiana Jones dans les stores ?

Pourtant, Harry Potter, qui a sorti en 2011 le deuxième volet des Reliques de la Mort et a vu comment les décors basés sur son univers magique n’étaient plus fabriqués, a retrouvé son pouls en 2018, lorsque LEGO est revenu dans la mêlée en lançant de nouveaux décors sur le marché. Une coutume qui n’a pas pris fin puisqu’il y a quelques semaines on a vu l’annonce de la vente d’un impressionnant Poudlard Express que vous pouvez voir, justement, sur ces lignes. C’est beau, non ?

Donc, pour commémorer le fait que les ensembles LEGO basés sur Harry Potter ne sont pas morts, bien au contraire, nous avons décidé de rechercher les plus précieux qui peuvent être achetés aujourd’hui. Certains avec plus de difficulté que d’autres car ils sont passés dans la catégorie des objets de collection… avec tout ce que cela implique.

Les LEGO Harry Potter les plus populaires

Ce sont quelques-uns des ensembles les plus remarquables de la franchise.

Duel au cimetière (#4766)

Cet ensemble qui représente la première bataille entre le protagoniste et Lord Voldemort est devenu un véritable graal pour les collectionneurs LEGO. Nous soulignons particulièrement ses chiffres très détaillés pour être de l’année 2005, ainsi que l’inclusion d’éléments sombres… quelque chose de normal si l’on parle d’un cimetière. Il est évalué à environ 425 $.

Château de Poudlard (#4757)

Fabriqué en 2004 pour coïncider avec la sortie du film Le Prisonnier d’Azkaban, cet ensemble a la particularité d’être l’un des premiers ensembles Harry Potter à avoir des personnages à le skin couleur chair, puisqu’à l’origine ils avaient le ton jaune plus classique de LEGO. . Évalué à un énorme 430 $.

Chemin de Traverse (#10217)

Si vous faites partie des chanceux qui ont cet ensemble dans votre collection, laissez-moi vous dire que vous faites l’envie de tous les adeptes du Monde Magique, puisque bien que ce LEGO soit passé sans douleur ni gloire en 2011, maintenant il est devenu un trésor le seul que tout fan de la série voudrait avoir… ce qui explique sa valorisation impressionnante de 527$.

Château de Poudlard (#5378)

Nous revenons avec une autre version du château de Poudlard, et il n’y a pas d’autre endroit aussi emblématique de la franchise que cette école. Cette version de 2007 diffère de la précédente en ce qu’elle est sensiblement plus grande, ainsi qu’en ce qu’elle intègre des figurines uniques et inédites pour l’époque, comme les Détraqueurs ou le Sombral. Il a une valeur de 615 $.

Poudlard Express motorisé (nº10132)

Cette reconstitution du train emblématique qui emmène les élèves du monde moldu à l’école de Poudlard est très similaire à celle récemment révélée en taille, bien que cet ensemble de 2004 ait une fonctionnalité qui lui permet de se déplacer le long des voies de manière autonome. J’aimerais que LEGO utilise à nouveau ce type de mécanismes. Vous pouvez l’obtenir pour le prix modique de 836 $.