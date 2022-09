Wine 7.16 améliore la compatibilité des jeux Windows sous Linux

En quelques mots : La communauté Wine a sorti une nouvelle version du logiciel éponyme, indispensable pour les gamers utilisant un OS basé sur Linux ainsi que pour la console Steam Deck de Valve. Wine 7.16 inclut de nombreux correctifs pour les bugs liés au jeu et d’autres problèmes, améliorant la compatibilité avec les logiciels (et pas seulement les jeux) conçus pour fonctionner sous Windows.

Wine 7.16 inclut de nombreuses corrections de bugs pour les logiciels conçus pour fonctionner sous Windows. Plusieurs problèmes avec les jeux sont également résolus, ce qui rendra sûrement les utilisateurs de Linux heureux.

Comme les développeurs l’ont souligné dans le passé, Wine « n’est pas un émulateur » mais une couche de compatibilité open source pour les utilisateurs qui ont besoin d’exécuter des logiciels Windows sur Linux et d’autres systèmes d’exploitation de type Unix.

Le « truc » derrière la magie : Wine implémente l’API Windows en utilisant 100% de code non-Microsoft, même si les utilisateurs peuvent fournir des fichiers DLL externes – même ceux inclus avec Windows.

Les points forts de la version Wine 7.16 incluent le prise en charge de Wow64 (couche de compatibilité 64 bits de Microsoft pour les applications 32 bits) dans le driver X11, le stockage de session dans MSHTML, les correctifs d’expressions régulières Unicode dans MSXML, des améliorations IME dans le contrôle d’édition et « diverses corrections de bugs ». La liste complète des correctifs est en effet énorme, rassemblant le travail de plusieurs développeurs Wine depuis la précédente version 7.15.

Les corrections de bugs les plus intéressantes sont, bien sûr, celles liées au jeu : Wine résout un problème de plantage avec Saint’s Row, un faux positif pour la technologie anti-triche de Ragnarok Online, un bug qui a rendu le jeu Metal Gear Solid V : The Phantom Pain passé. chapitre un impossible, et un bug de blocage dans le lanceur de Star Citizen.

Les fonctionnalités de Wine incluent la compatibilité avec Win64, Win32, Win16 et DOS, le prise en charge de DirectX, l’impression et un débogueur complet. Wine est également un composant essentiel de Proton, la couche de compatibilité utilisée par Valve dans le système d’exploitation de sa console Steam Deck (SteamOS).