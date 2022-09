KeePass est un gestionnaire de mots de passe gratuit et sécurisé pour Windows

KeePass est un gestionnaire de mots de passe open source gratuit, qui vous aide à gérer vos mots de passe de manière sécurisée. Vous pouvez stocker tous vos mots de passe dans une base de données, qui est verrouillée avec une clé principale. Ainsi, vous n’avez qu’à vous souvenir d’une seule clé principale pour déverrouiller toute la base de données. Les fichiers de la base de données sont cryptés à l’aide des algorithmes de cryptage les meilleurs et les plus sécurisés actuellement connus (AES-256, ChaCha20 et Twofish).

KeePass est portable : il peut être transporté sur une clé USB et fonctionne sur les systèmes Windows sans être installé.

Est-ce vraiment gratuit ?

Oui, KeePass est vraiment gratuit, et plus encore : il est open source (certifié OSI). Vous pouvez consulter sa source complète et vérifier si les algorithmes de chiffrement sont correctement implémentés.

KeePass est gratuit et vous avez un accès complet à son code source. L’open source empêche les portes dérobées. Vous pouvez consulter son code source et le compiler vous-même.

Quoi de neuf

Nouvelles fonctionnalités:

La plupart des boîtes de dialogue à taille fixe détectent désormais si elles tiennent sur l’écran actuel, et lorsqu’une boîte de dialogue ne tient pas (par exemple en raison d’un facteur DPI très élevé), sa taille est réduite et des barres de défilement sont affichées.

Ajout de plusieurs noms de commande d’entrée dans la fenêtre principale (par exemple, la commande pour éditer l’entrée/les entrées actuellement sélectionnées s’appelle désormais ‘Modifier l’entrée’ ou ‘Modifier les entrées’, selon le nombre d’entrées sélectionnées).

Info-bulle ajoutée pour la partie principale de la barre d’état de la fenêtre principale.

Boutons de couleur améliorés (bulles d’aide, noms accessibles, …) dans la boîte de dialogue de saisie, dans la boîte de dialogue des paramètres de la base de données et dans la boîte de dialogue des options.

Ajout de l’onglet ‘Interface (2)’ dans la boîte de dialogue des options, renommé l’onglet ‘Interface’ existant en ‘Interface (1)’, déplacement de certains contrôles de ‘Interface (1)’ à ‘Interface (2)’.

Contrôles de sélection de police améliorés (avec une case à cocher qui permet de revenir à la valeur par défaut, le bouton affiche la police actuellement sélectionnée, l’info-bulle, l’accessibilité améliorée, …) dans la boîte de dialogue des options.

Ajout de liens d’aide « Thème sombre » et « Police principale (taille) » dans la boîte de dialogue des options.

Les options ‘Personnalisé alt. couleur de l’élément’ et ‘Appuyer sur la touche Echap dans la fenêtre principale’ sont désormais désactivés s’ils sont appliqués (par un fichier de configuration appliqué).

Ajout du prise en charge de l’ouverture d’URL avec Waterfox en mode privé.

Ajout d’une boîte de dialogue pour l’édition (basée sur HMAC et basée sur le temps) des paramètres du générateur de mot de passe à usage unique (peut être ouverte à l’aide des commandes « Paramètres du générateur OTP » dans la boîte de dialogue d’entrée ou dans le menu « Modifier l’entrée (rapide) » de la fenêtre principale ).

Ajout des commandes d’entrée ‘Copier l’OTP basé sur HMAC’, ‘Afficher l’OTP basé sur HMAC’, ‘Copier l’OTP basé sur l’heure’ et ‘Afficher l’OTP basé sur l’heure’ (dans le menu ‘Autres données’).

Ajout des commandes d’entrée ‘Copier le titre’ et ‘Copier les notes’ (dans le menu ‘Autres données’).

Lors du passage à l’onglet ‘Générer’ de la boîte de dialogue du générateur de mot de passe (aucune base de données ouverte), la boîte de dialogue de collecte d’entropie s’affiche maintenant, si l’option ‘Afficher la boîte de dialogue pour collecter les entrées de l’utilisateur en tant qu’entropie supplémentaire’ est activée.

Ajout de l’option ‘Coloriser les caractères du mot de passe’ dans la boîte de dialogue d’exportation/impression HTML ; les couleurs sont personnalisables.

Ajout des options ‘Police principale personnalisée’ et ‘Police de mot de passe personnalisée’ dans la boîte de dialogue d’exportation/impression HTML.

Ajout de lignes de séparation d’entrée horizontales dans les exportations/impressions HTML tabulaires.

Dans la boîte de dialogue des plugins, l’option « Supprimer automatiquement les anciens fichiers du cache » et le bouton « Effacer » sont désormais désactivés s’ils sont appliqués (par un fichier de configuration appliqué).

Les plugins peuvent désormais modifier plus facilement la date d’expiration d’une entrée.

Ajout d’une solution de contournement pour le bug Wine 52457.

Améliorations :

Amélioration des performances d’initialisation de la fenêtre principale.

Amélioration de l’émergence initiale d’une fenêtre principale minimisée ou maximisée (moins de scintillement, amélioration des performances, …).

Amélioration des noms/info-bulles des boutons de la barre d’outils de la base de données dans la fenêtre principale.

Amélioration de la gestion des polices de liste en gras/italique.

Amélioration des performances de mise à jour de la liste des entrées dans certaines situations.

Amélioration des performances de déconstruction du menu dynamique.

Les champs commençant par ‘HmacOtp-‘ ou ‘TimeOtp-‘ ne sont plus affichés dans le menu de copie de chaîne d’entrée.

Amélioration des info-bulles et de l’accessibilité des zones de texte de répétition du mot de passe.

Lorsqu’un thème sombre est actif, la couleur d’arrière-plan d’erreur des zones de texte est désormais plus sombre.

Amélioration de l’accessibilité des groupes de contrôle d’expiration.

Le titre de la boîte de dialogue de création/modification de la clé principale est désormais adapté au contexte.

Amélioration de la page de l’onglet ‘Compression’ de la boîte de dialogue des paramètres de la base de données (description étendue de l’option ‘Aucune’, accessibilité améliorée, …).

Si aucune couleur n’a été spécifiée, le champ ‘Custom alt. le bouton « couleur de l’élément » dans la boîte de dialogue des options affiche désormais la couleur par défaut.

Amélioration de la génération HTML pour les exportations/impressions HTML.

Polices par défaut améliorées utilisées lors de l’impression ou de l’exportation au format HTML.

Dans les exportations/impressions HTML en bloc, les noms de champs ne sont plus en italique (sauf si l’utilisateur a sélectionné une police principale en italique).

Dans les exportations/impressions HTML, toutes les valeurs de champ, à l’exception des mots de passe, sont désormais supprimées.

Exportations/impressions HTML : amélioration de l’encodage des caractères d’espacement dans les mots de passe.

Amélioration des lignes de séparation d’entrée horizontales dans les exportations/impressions de blocs HTML.

TrlUtil : amélioration de la classification des contrôles.

Augmentation de la longueur de la clé de certificat Authenticode.

Diverses améliorations CHM/aide.

Installateur mis à jour.

Diverses améliorations du texte de l’interface utilisateur.

Diverses optimisations de code.

Autres améliorations mineures.

Corrections de bugs :

Le paramètre de ligne de commande « -preselect : » fonctionne désormais comme prévu lorsque l’option « Effacer les paramètres de ligne de commande de la clé principale après les avoir utilisés une fois » est activée.

Les sélections de polices dans la boîte de dialogue des options sont désormais appliquées uniquement lors de la fermeture de la boîte de dialogue avec [OK].

Changements de 2.51 à 2.51.1 :