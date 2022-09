Le jeu qui veut concurrencer FIFA 23, est repoussé à 2023

Qu’est-ce que l’UFL ?

Lors de la Gamescom de l’année 2021, c’est-à-dire il y a tout juste un an, la nouvelle est apparue qu’il y avait un nouveau jeu de football en développement qui cherchait, ni plus ni moins, à côtoyer Electronic Arts FIFA et, dans une moindre mesure mesure, avec le renommé Konami eFootball. Et pour cela, de Strikerz Inc., ils ont eu recours à un élément avec lequel ils voulaient nous séduire pour nous faire envisager de laisser tomber l’un des deux géants du marché du jeu vidéo.

Et cette raison n’était autre que le fait qu’UFL allait être un jeu gratuit, de sorte que tout son modèle commercial serait entre les mains des achats dans le jeu, dans le cadre d’une philosophie qu’ils en sont venus à définir comme du fair-play. De plus, en cet été 2021, le lancement semblait imminent et dans de nombreux médias, on pouvait lire qu’il serait disponible dans les mois suivants. Ce qui n’est pas arrivé.

Le fait est que l’UFL avait en tête d’arriver, maintenant vraiment, face à cette prochaine campagne d’automne pour les rencontrer face à face contre FIFA 23 mais cela n’a pas pu être le cas. Savez-vous ce qui s’est passé ?

le jeu traîne

C’est le PDG de Strikerz Inc., Eugene Nashilov, qui est apparu dans une vidéo officielle pour donner des explications et dans laquelle il nous raconte ce qui s’est passé pour qu’ils aient pris la décision de repousser cette date de lancement de l’UFL jusqu’en 2023.

Comme vous pouvez l’entendre dans la vidéo que vous avez juste en dessous, Nashilov a reconnu que l’UFL « est un jeu d’une immense complexité technologique, qui doit simuler une gamme complète de mécanismes et de techniques de football avec des animations dynamiques et réalistes, des joueurs de classe mondiale et bien plus encore. Suite ». Ainsi « Aujourd’hui nous vous annonçons que la date de sortie sera déplacée à 2023 ».

Ce qui est surprenant, c’est que Strikerz Inc. n’était pas au courant du jardin dans lequel ils s’embarquaient car s’il y a quelque chose d’extrêmement compliqué à développer, avec un niveau de qualité minimum pour rivaliser avec la FIFA, c’est bien un match de football. Surtout si vous partez de zéro avec une IP qui n’existe pas.

Le jeu en ce moment, et selon les responsables, est à 80% de développement et ils ne donneront pas plus d’informations sur la date de sortie finale avant décembre prochain. Après tout, comme beaucoup le craignaient, Strikerz Inc. a besoin de plus de temps pour le terminer et pour que les attentes qui ont été générées autour de lui soient bien satisfaites.

La vérité est que les choses n’allaient pas bien du tout car il y a à peine trois semaines, une vidéo de gameplay UFL est apparue (vous l’avez ci-dessus) qui laissait beaucoup à désirer et a indigné la communauté qui a décidé de soutenir le jeu. Mais comme nous vous l’avons déjà dit, développer un jeu de football à partir de zéro est un processus tortueux, long et très compliqué et ce n’est que si le projet dispose d’un soutien financier suffisant pour résister aux problèmes des premières années qu’il pourra se maintenir. Sinon, UFL finira par entrer dans l’histoire en tant qu’IP qui voulait renverser le roi et a même réussi à le rayer.