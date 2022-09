Arm poursuit Qualcomm dans le but de détruire les conceptions de puces Nuvia acquises

Pourquoi c’est important : Arm, Ltd. a intenté une action contre Qualcomm, affirmant que le leader de la technologie sans fil avait violé les accords de licence et commis une contrefaçon de marque suite à l’acquisition de Nuvia l’année dernière. Le procès demande une injonction contre Qualcomm, les obligeant à détruire toutes les conceptions développées dans le cadre des précédents accords de licence de Nuvia avec Arm. Un jugement en faveur d’Arm pourrait étouffer les dernières tentatives de Qualcomm de réintégrer l’espace de conception et de fabrication de CPU.

La revendication découle des licences d’architecture spéciales de Nuvia obtenues auprès d’Arm en 2019, qui ont permis à la startup de créer des cœurs de processeur compatibles Arm. Selon Arm, les droits n’étaient pas transférables, ce qui les rendait inutilisables par Qualcomm suite à son acquisition de Nuvia en 2021. La résiliation officielle de la licence en 2022 a obligé Qualcomm à détruire et à cesser d’utiliser toute technologie résultant des accords précédemment existants.

L’avocate générale de Qualcomm, Ann Chaplin, a réfuté ces accusations. Elle déclare que la société est tout à fait dans son droit de poursuivre ses efforts de conception de CPU – des efforts qui se poursuivent depuis avant l’accord Nuvia.

« Arm n’a aucun droit, contractuel ou autre, de tenter d’interférer avec les innovations de Qualcomm ou de Nuvia. La plainte d’Arm ignore le fait que Qualcomm dispose de droits de licence étendus et bien établis couvrant ses processeurs conçus sur mesure, et nous sommes convaincus que ces droits seront affirmé. »

Malgré la poussière, il n’en demeure pas moins que Qualcomm a toujours des accords existants avec Arm. Actuellement, la société peut concevoir des cœurs personnalisés grâce à une licence Armv9 en place avec Arm. De plus, sa gamme de processeurs mobiles Snapdragon utilise désormais des cœurs standard conçus par Arm dans le cadre de son architecture.

La relation entre Qualcomm et Arm est sur les rochers depuis l’acquisition de Nuvia. Des sources proches de Qualcomm spéculent que le rachat et le désir de réintégrer le marché des CPU sont directement liés à sa vision de la technologie stagnante d’Arm et du manque d’innovation. En conséquence, Qualcomm a acquis le concepteur de silicium basé à Santa Clara, dans l’intention de créer une gamme de produits concurrents tout en réduisant sa dépendance à l’égard des offres technologiques d’Arm.

Le procès pourrait écraser la capacité de Qualcomm à concurrencer immédiatement Arm, Intel, AMD et d’autres concepteurs de processeurs. Un appel aux résultats de Qualcomm plus tôt cette année a affirmé que son ordinateur portable concurrent des processeurs de classe M d’Apple était sur la bonne voie pour une sortie fin 2023. Sur la base de la conception de Nuvia, la disponibilité du processeur serait sans aucun doute affectée négativement si le tribunal confirmait les affirmations d’Arm.