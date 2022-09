Les éventuels accessoires du Surface Studio 3 sont filtrés

Les périphériques PC ont plusieurs marques de prestige reconnues et l’une d’elles est sans aucun doute Microsoft. Ceux-ci tentent d’offrir une ergonomie unique et un design industriel très attractif. Mais la réalité est que cela fait un certain temps qu’ils n’ont pas mis à jour le clavier, la souris et le stylet de bureau Surface. Créés pour être livrés avec le Surface Studio, le clavier et la souris Surface présentent des designs contemporains dans la couleur classique « platine »mais n’ont pas été mis à jour depuis leur première annonce en 2016.

Cela semble sur le point de changer cette année, car les rendus officiels ont révélé des versions remaniées de ces accessoires qui devraient être lancées cet automne aux côtés du prochain Surface Studio 3. Les rendus ont été trouvés cachés dans une récente mise à jour de l’application Surface pour Windows. .

Microsoft préparerait un Surface Studio 3

Le premier est le clavier Surface, qui semble avoir reçu les modifications de conception les plus notables. Il présente une nouvelle iconographie qui correspond aux icônes Windows 11 le long de la ligne de fonctionnalités, le nouveau logo du bouton Démarrer de Windows 11 et une tonalité de couleur plus claire sur les touches. Il dispose également d’une nouvelle clé dédiée aux emoji et aux widgets.

Voici un premier aperçu du clavier et du stylet Surface actualisés, qui, je suppose, seront mis à jour pour le prochain Surface Studio 3 cet automne pic.twitter.com/RJs8qYrkar – Zac Bowden (@zacbowden) 31 août 2022

Ensuite, nous avons la Surface Mouse, qui semble être identique à l’ancienne en tout sauf en couleur, bien qu’il puisse y avoir des surprises. Enfin, nous avons un stylet Surface classique mis à jour, ramenant le clip de stylet de la vieille école trouvé dans la conception originale du stylet Surface.

Ce n’est pas révolutionnaire, mais cela donne du crédit à la rumeur selon laquelle Microsoft envisage de publier un Surface Studio mis à jour cet automne. Il avait déjà été suggéré en janvier que la société prévoyait de sortir un Surface Studio 3 cet automne, et il semble que cela reste le cas. Vraisemblablement, ces accessoires seront ceux qui se trouvent dans la boîte de Surface Studio 3.

Microsoft devrait organiser un événement Surface dans les semaines à venir, où la société prévoit d’annoncer de nouvelles versions de Surface Pro, Surface Laptop et Surface Studio.