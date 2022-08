Outlook pour Android ajoute un aperçu des fichiers Office

Pendant des années, Microsoft a déployé beaucoup d’efforts pour améliorer les applications de ses services pour d’autres systèmes d’exploitation tels qu’iOS et Android. C’est le cas de l’application Outlook pour Android, utilisée par des millions de personnes et bénéficiant d’excellentes notes sur le Play Store.

Outlook pour Android veut continuer à régner

Outlook n’est pas arrivé ici par hasard. Microsoft a travaillé très dur pour améliorer constamment cette application. Un bon exemple en est la dernière mise à jour, dans laquelle une fonctionnalité largement demandée par les utilisateurs a été ajoutée : la possibilité de prévisualiser les fichiers Office.

Avec la dernière mise à jour (version 4.22232.1), le journal des modifications se lit comme suit :

Révisez les fichiers Word, Excel et PowerPoint qui vous sont envoyés par e-mail sans quitter Outlook.

Nous avons pu l’essayer et nous avons adoré. Il semble incroyable qu’Outlook n’ait toujours pas cette option dans ses applications mobiles. Pouvoir prévisualiser les fichiers si rapidement et facilement avant de les télécharger est un énorme avantage et aidera à faire d’Outlook le choix préféré de nombreux utilisateurs.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Pensez-vous qu’Outlook est le meilleur client de messagerie pour Android ? En préférez-vous un autre ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires !