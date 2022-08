Jetez un œil à l’intérieur du MacBook Air M2 avec ces nouveaux fonds d’écran schématiques

Le nouveau MacBook Air M2 a été un succès auprès des premiers acheteurs grâce à son tout nouveau design et à ses excellentes performances. Maintenant, l’incroyable designer Basic Apple Guy a publié un nouvel ensemble de ses fonds d’écran schématiques populaires, cette fois conçus sur la base des composants internes du nouveau MacBook Air M2.

Comme nous l’avons détaillé dans notre couverture des démontages du M2 MacBook Air, il n’y a pas grand-chose à l’intérieur de la nouvelle machine. La conception sans ventilateur de la machine indique que la disposition interne est assez minimaliste, en particulier par rapport à quelque chose comme le MacBook Pro avec une puce M1 Pro ou M1 Max à l’intérieur.

Mais cela étant dit, les schémas du M2 MacBook Air présentent toujours une complexité incroyable, et cette complexité est pleinement visible dans ces fonds d’écran schématiques de Basic Apple Guy. Il a expliqué le processus de création dans un article de blog aujourd’hui :

Image composite réalisée, le processus de traçage du MacBook Air a commencé. Heureusement, Apple avait fait un travail magistral en rendant le produit symétrique, ce qui signifiait que je pouvais recréer une moitié du schéma et le refléter de l’autre côté, ce qui me faisait gagner un peu de temps. Puis vint la carte mère.

La carte logique était, sans aucun doute, le projet le plus intimidant à ce jour. Ce sont des milliers et des milliers de petites puces, toutes fabriquées à la main. Certaines de ces puces sont fabriquées à partir de seulement trois pièces, tandis que d’autres sont assemblées à partir de 50 à 60, toutes minutieusement façonnées et placées pendant de nombreuses heures. Et bien que je me sois familiarisé avec le processus, au moment où j’ai ajouté des ombres, des effets de profondeur et sélectionné des remplissages et des couleurs, tout le temps gagné a été perdu en produisant ces nombreuses petites touches supplémentaires. Le joyau de la couronne de cette pièce était la puce M2, à laquelle une touche de couleur a été ajoutée sur certaines variations du papier peint.