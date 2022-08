Vous connaissez déjà la nouvelle super signature de The Boys (et vous allez l’adorer)

Sans aucun doute, la troisième saison de The Boys est devenue l’un des phénomènes télévisés les plus réussis et les plus populaires jusqu’à présent cette année. La série originale d’Amazon Prime Video a réussi à s’imposer très rapidement comme l’une des bannières du genre super-héros, non seulement sur le petit écran, mais en général, en partie grâce à sa satire de la société dans laquelle nous vivons ou de ces personnages. aussi cyniques qu’arrogants, comme Patriot ou Butcher.

Quatrième saison avec des nouvelles

Le succès de cette série a été tel que quelques jours après la première de la troisième saison, début juin 2022, The Boys a été renouvelée pour une quatrième saison. Ce qui est presque aussi impressionnant que ce renouveau instantané, c’est le temps record dans lequel les enregistrements ont commencé, puisqu’ils ont commencé au milieu de ce mois d’août.

Ces délais de production sont très inhabituels dans le monde des séries télévisées, car il y a généralement un temps d’attente considérable entre la fin de la saison de diffusion et le début du processus de pré-production de la suivante. Cela nous porte à croire que le quatrième volet de la série couve depuis longtemps au sein d’Amazon Studios et que tout ce qui s’y passe est plus que décidé… y compris d’éventuels nouveaux personnages.

les garçons sont de retour

Mais qui aurons-nous dans la saison 4 de The Boys ? Et bien, comme prévu, nous reverrons nos héros et justiciers préférés, parmi lesquels on retrouve Karl Urban en Butcher, Anthony Starr dans le rôle de Patriot, Jack Quaid donnant vie à Hughie Campbell, Erin Moriarty incarnant la puissante Starlight ou encore Karen Fukuhara en Kimiko.

Cependant, nous aurons également de nouvelles recrues pour la prochaine saison, parmi lesquelles on retrouve Susan Heyward et Valorie Curry, des actrices qui incarneront respectivement Sister Sage et Firecracker, deux superstars créées exclusivement pour la série. Bien que le plus notoire de tous soit peut-être l’ajout à la distribution de l’acteur Jeffrey Dean Morgan.

Pour ceux d’entre vous qui sont des habitués du monde geek, ce nom peut vous sembler quelque chose puisqu’il a un parcours plus qu’intéressant. Parmi ses rôles les plus connus, on retrouve celui de Thomas Wayne dans l’univers étendu de DC Comics, donnant vie à The Comedian dans le film de Zack Snyder Watchmen, basé sur la bande dessinée du même nom d’Alan Moore, bien que son rôle le plus aimé et dont on se souvienne. est celui de Negan (avec Lucille), le méchant charismatique que l’on a rencontré dans la série zombie par excellence, The Walking Dead. Un CV impressionnant.

Bien que pour le moment on ne sache pas exactement quel rôle il jouera dans la série The Boys, on sait que ce sera un personnage qui pourrait devenir permanent pour les saisons futures. Bien sûr, malgré l’absence de date de sortie officielle, il ne serait pas déraisonnable de penser que nous pourrions avoir la quatrième saison pour l’été 2023 prochain.

Et toi? Voulez-vous voir Jeffrey Dean Morgan dans The Boys ?