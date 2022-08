Certains légumes poussent mieux en ville que dans les champs agricoles, avec des rendements jusqu’à 4 fois supérieurs

Des scientifiques britanniques ont déterminé que certains légumes comme la laitue, les pommes de terre et les tomates poussent mieux en ville, offrant une productivité plus élevée.

Cela peut paraître incroyable, mais certains légumes cultivés en milieu urbain garantissent une productivité nettement supérieure à celle du champ agricole traditionnel en milieu rural. Par exemple, les concombres, les pommes de terre et la laitue offrent des rendements deux à quatre fois supérieurs lorsqu’ils sont cultivés dans un jardin urbain ou en culture hydroponique. Dans un système de ce type, le sol est remplacé par de l’eau et des composés inorganiques afin de garantir tous les sels minéraux nécessaires à la nutrition et à la croissance des plantes. On entend souvent parler de l’hydroponie dans les films de science-fiction, considérée comme un processus fondamental pour la subsistance des astronautes lors de longs voyages parmi les étoiles ; ce n’est pas un hasard s’il est régulièrement utilisé sur la Station Spatiale Internationale (ISS) – par exemple pour faire pousser ces délicieux piments – et sera au centre de la mission qui emmènera l’homme sur Mars.

Une équipe de recherche britannique dirigée par des scientifiques de l’Université de Lancaster, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Center for Soil, Agrifood and Biosciences, a déterminé que la culture de certains légumes en milieu urbain est plus productive que celle des légumes conventionnels de l’Université de Cranfield et du Département de Psychologie de l’Université de Liverpool. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Florian Thomas Payen, maître de conférences au Lancaster Environment Center de l’université anglaise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une méta-analyse de plus de 200 études menées dans 53 pays, avec plus de 2000 observations examinées. De cette façon, ils ont déterminé quelles cultures bénéficient de la culture en ville, quelles sont les méthodes de culture les plus efficaces et quels sont les meilleurs espaces pour que ces cultures prospèrent. Les chercheurs se sont concentrés sur les espaces dits « gris » (toits et rues) et les espaces verts (potagers, jardins privés et parcs), constatant que certaines cultures sont particulièrement adaptées à la ville. Les légumes particulièrement riches en eau tels que les tomates et la laitue, par exemple, bénéficient de la culture hydroponique. Sans oublier que les cultures en milieu contrôlé permettent la récolte des produits pour toute l’année. Comme indiqué, les concombres et les pommes de terre ont également une meilleure croissance en milieu urbain, offrant des rendements jusqu’à 400 % supérieurs.

« Étonnamment, il y avait peu de différences entre les rendements globaux dans les espaces intérieurs et les espaces verts extérieurs, mais il y avait des différences claires dans l’adéquation des types de cultures aux différents espaces gris », a déclaré le professeur Payen dans un communiqué, ajoutant que certaines cultures « comme la laitue, le chou et le brocoli » sont naturellement plus adaptés à la culture verticale et à l’intérieur que d’autres. « Vous ne pouvez pas exactement empiler des pommiers dans une chambre de culture à cinq ou dix couches, même si nous avons trouvé un studio qui a réussi à faire pousser le grain empilé de cette façon », a commenté l’expert.

On estime qu’aujourd’hui entre 5 et 10% des légumineuses, légumes et tubercules sont cultivés en milieu urbain et qu’entre 15 et 20% de la nourriture mondiale est produite dans les villes, écrivent les scientifiques. L’agriculture urbaine peut offrir certains avantages tels que l’amélioration de la sécurité des produits, une plus grande résilience et durabilité, qui pourraient tous s’avérer inestimables en cas d’émergence d’une nouvelle pandémie et pour contrer les conséquences du changement climatique, qui, comme on le sait, a un impact significatif sur cultures aussi. Après avoir fait des estimations précises de la productivité des cultures urbaines, « les planificateurs et les décideurs politiques peuvent évaluer s’il vaut la peine d’investir dans des jardins sur toit ou des serres, par exemple, ou si les systèmes hydroponiques pourraient être la meilleure solution », écrivent les auteurs de l’étude. Malgré les avantages potentiels, les chercheurs soulignent qu’il est important de comprendre l’impact des émissions de carbone liées à ces systèmes ainsi que l’influence de la pollution urbaine sur la qualité des produits. Les détails de la recherche « Combien de nourriture pouvons-nous cultiver dans les zones urbaines ? La production alimentaire et les rendements des cultures de l’agriculture urbaine : une méta-analyse » ont été publiés dans la revue scientifique Earth’s Future.