Regardez le Samsung Galaxy Z Fold 4 subir des tests de rayures, de brûlures et de plis

En bref : Notre test du Galaxy Z Fold 4 arrive vendredi ; jusque-là, vous devriez jeter un œil à la nouvelle vidéo de test de durabilité (ci-dessus) de JerryRigEverything qui met l’appareil pliable à l’épreuve. La bonne nouvelle pour les propriétaires inquiets de casser leur appareil de près de deux mille dollars est qu’il résiste assez bien à tous les abus.

Zack Nelson soumet une fois de plus le dernier ordinateur de poche à ses tests de rayures, de brûlures et de flexion pour voir dans quelle mesure il résiste. Le prédécesseur du Z Fold 3 s’est plutôt bien débrouillé – vous pouvez voir cette vidéo ici – alors comment le dernier pliable, qui, selon Samsung, est « incassable », s’en tirera-t-il ?

L’une des rares différences entre le Fold 3 et le Fold 4 est la mise à niveau de ce dernier de Gorilla Glass Victus à Gorilla Glass Victus Plus sur l’écran avant. Cela ne semble pas avoir fait beaucoup de différence en ce qui concerne les rayures, car elles apparaissent toujours au niveau 6 sur l’échelle de dureté de Mohs avec des rainures plus profondes au niveau 7, comme le Fold 3.

L’écran interne a des performances similaires, bien que l’échelle de dureté de Mohs ne soit pas la meilleure pour le plastique car tout se situera entre les niveaux 2 et 3, c’est pourquoi Samsung conseille aux utilisateurs de faire attention à leurs ongles lors de l’utilisation de l’écran interne.

Samsung avertit les propriétaires de Z Fold 4 d’éviter de mettre de la poussière sur le téléphone. Encore une fois, cependant, le combiné, la charnière et le lecteur d’empreintes digitales fonctionnent toujours après avoir été recouverts de débris.

Le test de pliage est la zone que la plupart des utilisateurs seront intéressés à voir. L’épais Fold 4 ne peut pas être endommagé lorsqu’il est fermé, mais la partie surprenante est que même lorsqu’il est complètement ouvert et plié dans la mauvaise direction, le combiné de Samsung ne se casse pas en deux. C’est un contraste frappant avec le OnePlus 10 Pro qui s’est cassé en deux sous le même test.

Samsung a parlé de la durabilité améliorée du Z Fold 4, ce qui semble se voir dans certains des tests. C’est sans aucun doute une bonne nouvelle pour quiconque pourrait avoir besoin de remplacer ou de réparer les écrans, une procédure qui pourrait coûter entre 400 $ et 500 $ pour ceux qui ne souscrivent pas au service Care Plus de Samsung.