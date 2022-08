Fan de Sandman ? Ne manquez pas ces autres séries de son créateur

La série Sandman a été une agréable surprise tant pour les fans que pour ceux qui ignoraient les aventures du seigneur des rêves. Il est vrai que, comme d’habitude, vous pouvez avoir un inconvénient occasionnel, mais en général, cela a suffisamment convaincu les critiques et le public pour que nous n’arrêtions pas d’en parler. Si vous faites partie de ceux qui ont déjà bu tous ses épisodes, il est probable qu’une question se soit posée : y a-t-il plus d’histoires de son créateur là-bas ? Et la réponse est oui. Neil Gaiman, créateur des comics cultes de ce personnage particulier, a une longue carrière de titres, dont certains ont été adaptés et que vous pouvez voir en ce moment sur diverses plateformes de streaming.

Le créateur d’histoires fantastiques Neil Gaiman a dans sa bibliographie une infinité de romans, de nouvelles et de bandes dessinées. Cela indique que « The Sandman » est loin d’être sa seule grande histoire, comptant donc sur d’autres propositions qui ont également été adaptées à la télévision sans que beaucoup sachent que l’écrivain anglais était derrière. Ce sont les plus importants.

de bon augure

Basé sur le roman du même nom de Gaiman (écrit d’ailleurs avec Terry Pratchett), Good Omens raconte l’histoire d’un ange et d’un démon essayant d’empêcher la fin du monde. David Tennant et Michael Sheen sont les protagonistes d’une mini-série de 6 épisodes qui n’a été créée qu’en 2019 et qui compte de nombreux fans, entre autres, en raison de la bonne adaptation du roman.

Vous pouvez le voir sur Amazon Prime Video.

dieux américains

Gaiman aime les dieux (nous n’avons pas besoin de vous l’assurer, n’est-ce pas ?) et American Gods en est une autre preuve. Dans cette histoire, nous verrons une grande bataille entre les anciens et les nouveaux dieux, avec Shadow Moon, un ex-détenu qui vient de sortir de prison au milieu de tout ce remue-ménage. La série a été créée en 2017 et a eu 3 saisons jusqu’à ce qu’elle soit malheureusement annulée.

Vous pouvez également le regarder sur Amazon Prime Video.

Lucifer

et, bien que beaucoup ne le sachent pas, la populaire série Lucifer est également basée sur une bande dessinée de Neil Gaiman – dans ce cas, un spin-off de la bande dessinée « The Sandman » elle-même. Cette fois-ci, le Seigneur de l’Enfer en a assez de sa vie dans le noir et a décidé de se retirer à Los Angeles, où il dirige une boîte de nuit appelée Lux. Mettant en vedette Tom Ellis, la série a eu 3 saisons diffusées sur Fox qui se sont déroulées sans douleur ni gloire. Après cela, la grande plate-forme du N rouge l’a adopté, en produisant un quatrième qui a fait un boom au niveau de l’audience. À tel point qu’une cinquième et une sixième saison ont été préparées qui ont clôturé définitivement l’histoire.

Vous pouvez regarder la série sur Netflix.

Bonus : Poussière d’étoiles

Ce n’est pas une série télévisée mais un film, mais nous allons vous le laisser en supplément au cas où vous voudriez aussi l’essayer. Le film, interprété par Claire Danes et Charlie Cox, nous raconte l’histoire d’un jeune homme qui veut capturer une star pour l’offrir à sa bien-aimée. Le film fantastique est sorti en 2007 et sans être quelque chose de transcendant, il n’a pas été mal reçu par la critique non plus.

Vous pouvez le louer dans les catalogues Apple TV +, Amazon Prime Video ou Google Play, entre autres.