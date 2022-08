Le nouveau PC AIO ultra large 5K de HP est emballé, peut être mis à niveau vers des caractéristiques puissantes

Le marché des PC tout-en-un a semblé quelque peu sombre ces derniers temps, avec très peu de versions passionnantes au cours des deux dernières années. Cela est devenu encore plus évident après l’arrêt par Apple de son iMac 5K tout-en-un de 27 pouces. HP a apparemment remarqué cette ouverture et a annoncé un nouveau tout-en-un destiné aux professionnels équipé d’un écran IPS 21: 9 avec une résolution époustouflante de 5120×2160 et prenant en charge des charges de puissance et de performances si l’utilisateur le souhaite.

Le tout-en-un de HP prendra en charge jusqu’à un processeur Intel Core i9-12900, le RTX 3060 de Nvidia, 4 To de stockage NVMe M.2 et 128 Go de RAM. Comme prévu, il s’agit de mises à niveau facultatives et ne représentent pas le produit de base ni son prix de base. HP note également que les utilisateurs peuvent facilement mettre à niveau le stockage et la RAM par eux-mêmes, s’ils le jugent nécessaire.

Une caractéristique clé de cet AIO sont deux webcams magnétiques de 16 mégapixels incluses, et vous pouvez demander, pourquoi y a-t-il deux webcams incluses ? HP tente de pousser ce tout-en-un comme un ordinateur orienté travail, avec une webcam centrée sur le visage de l’utilisateur et l’autre centrée sur les éléments, les documents, etc.

Les webcams peuvent également utiliser des fonctionnalités d’intelligence artificielle, telles que le recadrage automatique ou la réduction du bruit sur les microphones intégrés. Bien sûr, l’idée même que les caméras sont magnétiques indique qu’elles peuvent être fixées n’importe où sur la lunette de l’écran.

Les ports d’E/S à l’arrière comprennent deux ports Thunderbolt 4, quatre ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port Ethernet, une sortie HDMI 2.1 et une socket combo 3,5 mm. Le support lui-même comprend deux ports USB Type-A, un port USB Type-C et un lecteur de carte SD, et la base du support a également intégré un chargeur sans fil Qi 15W.

Pour l’instant, HP a lancé le système en douceur et les précommandes ne sont pas encore disponibles. Le PC de bureau tout-en-un HP 34 pouces devrait sortir en septembre avec un prix de départ de 2 119 $. Le modèle de base sera alimenté par un Intel Core i5-12500 et un RTX 3050.