Instagram réfute une publication virale affirmant qu’il partage votre position précise avec ses abonnés

Plusieurs messages viraux circulent sur les réseaux sociaux, affirmant qu’Instagram partage votre position précise avec vos abonnés. Instagram a nié ces allégations, et il existe en fait des protections en place dans iOS pour protéger davantage vos données. Voici ce que vous devez savoir…

Instagram partage-t-il votre position précise avec les abonnés ?

La publication virale, qui est principalement partagée sur Instagram, a reçu des centaines de milliers de likes et de commentaires. La publication affirme que « si vous avez un iPhone », Instagram pour iOS partage votre position exacte avec vos abonnés lorsque vous marquez une position dans une publication ou une histoire.

Par exemple, si vous taguez un emplacement générique dans une histoire ou une publication sur Instagram, comme « Austin, Texas », la publication virale prétend qu’Instagram montrera votre emplacement exact à vos abonnés, et non un emplacement général. Source originale de cette affirmation suggère que cela est dû à un changement dans une « mise à jour récente d’iOS », plutôt qu’à quelque chose que fait Instagram.

Le message va même jusqu’à dire « il y aurait des harceleurs et des criminels qui utilisent cette fonctionnalité pour trouver des gens et s’introduire dans les maisons et les voitures ».

Ceci, bien sûr, n’est pas vrai du tout. Apple n’a apporté aucune modification au partage de position de son côté et Instagram a nié les allégations.

En réponse au message original, Instagram a commenté la déclaration suivante :

Nous ne partageons pas votre position avec d’autres personnes. Nous utilisons la localisation pour des choses comme déterminer une balise de localisation si vous en ajoutez une à une publication ou à une histoire, mais nous ne rendons pas publique votre localisation exacte. Si vous souhaitez modifier vos paramètres de localisation, consultez les paramètres généraux de votre appareil.

Responsable d’Instagram Adam Mosseri a également sonné sur Twitter pour répondre aux allégations virales. « Les services de localisation sont un paramètre de l’appareil sur votre téléphone, pas une nouvelle fonctionnalité d’Instagram, et ils alimentent des éléments tels que les balises de localisation », a expliqué Mosseri. « Nous ne partageons pas votre position avec d’autres personnes. »

Comment gérer vos paramètres de localisation

Étant donné qu’Instagram, la publication d’origine et Mosseri font tous référence aux paramètres de partage de localisation d’Apple dans iOS, nous avons pensé qu’il serait utile de revoir la façon dont iOS vous permet de gérer vos données de localisation.

Comme nous le détaillons dans notre guide complet sur la gestion de votre partage de position avec des applications tierces, iOS propose trois options :

Jamais – Votre position ne sera pas partagée du tout avec l’application tierce

Demander la prochaine fois ou quand je partage – L’application vous demandera si vous souhaitez partager votre position et vous vous engagez explicitement pour cette seule fois.

Lors de l’utilisation de l’application – Votre position sera partagée chaque fois que vous ouvrirez l’application

Sous ces trois options, il y a aussi une bascule pour « Emplacement précis ». Si cette option est activée, l’application sera autorisée à utiliser vos informations spécifiques. Lorsqu’elle est désactivée, l’application ne peut déterminer que votre emplacement approximatif. Vous pouvez trouver ces options dans l’application Paramètres, puis faire défiler vers le bas et une application spécifique et appuyer dessus.

C’est à vous de déterminer quel paramètre vous souhaitez utiliser pour chacune de vos applications. Ma recommandation générale est de laisser l’option « Emplacement précis » activée à l’arrêt pour presque toutes les applications. Il n’y a aucune raison de donner à une application comme Instagram vos données de localisation précises, même si l’entreprise affirme qu’elle ne les utilise pas à des fins néfastes.

En fin de compte, il n’y a aucune vérité dans les publications virales qui circulent sur les réseaux sociaux à propos d’Instagram partageant votre position précise avec vos abonnés. Néanmoins, vous pouvez prendre certaines mesures pour protéger davantage les informations sensibles telles que vos données de localisation.

