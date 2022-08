Ainsi, vous pouvez synchroniser vos favoris entre votre téléphone Samsung et Microsoft Edge

L’un des problèmes de la disparité de l’écosystème Windows-Android est la synchronisation des éléments de notre navigateur. En utilisant Microsoft Edge sur Android, nous pouvons résoudre ce problème en synchronisant le contenu sur notre compte Microsoft. Cependant, nous sommes limités au navigateur Microsoft, dont les performances sont au moins améliorables dans le système d’exploitation Google.

Une autre option consiste à utiliser Google Chrome sur Windows et Android et à sauter dans le cerceau de Google, mais que se passe-t-il si je veux utiliser, par exemple, le navigateur Internet Samsung sur mon téléphone et Microsoft Edge sur Windows ? Jusqu’à présent, ils devaient vivre séparément, mais Samsung a publié une extension qui permet l’interopérabilité entre les deux plates-formes.

Le navigateur Internet Samsung synchronisera les signets avec une nouvelle extension

L’extension Internet de Samsung était disponible depuis un certain temps dans le Chrome Web Store. Cependant, cela ne fonctionnait pas aussi bien qu’il le devrait et la synchronisation était à sens unique du téléphone au PC. Maintenant, avec la version bêta de la version 19 du navigateur Internet Samsung, la société sud-coréenne a annoncé la mise à jour de cette extension.

Bien que, en principe, ce module complémentaire soit conçu pour Chrome, il est bon de rappeler que nous pouvons installer des extensions sur Microsoft Edge à partir du Chrome Web Store. Par conséquent, nous pourrons installer la nouvelle version du plug-in et accéder au balisage du navigateur Internet Samsung à partir du navigateur Microsoft.

Sur notre PC, tout ce que nous avons à faire est de rechercher le plugin « Samsung Internet » dans le Chrome Web Store et de nous connecter à notre compte Samsung. En cliquant sur l’extension, nous cliquons sur « Chrome Bookmarks » et cliquons sur « Importer ». Une fois terminé, nous aurons nos favoris Microsoft Edge disponibles sur notre téléphone avec le navigateur Samsung.

Bien sûr, sur le téléphone, nous devrons avoir activé la synchronisation des signets. Pour ce faire, depuis le navigateur Internet Samsung, nous allons dans Paramètres> Synchroniser avec Samsung Cloud et activons l’option de signets.