Quand Thor : Love and Thunder sera-t-il disponible sur Disney+ ?

Thor est attendu au Disney+ Day

Il existe une loi non écrite qui stipule que tout ce que Disney sort dans les salles finit par arriver sur sa plate-forme de contenu environ 45 jours plus tard. Cependant, le dernier film de Thor sera une exception.

Si vous n’avez pas pu aller au cinéma pour voir Thor : Love and Thunder, vous pensiez sûrement que cette semaine ce serait déjà sur Disney+. Cependant, la plateforme a révélé que ce film arrivera à son service le jeudi 8 septembre prochain dans le cadre du Disney+ Day.

Qu’est-ce que la Journée Disney+ ?

Disney + Day est une célébration qui a eu lieu pour la première fois l’année dernière et commémore l’anniversaire du service de streaming. C’est une journée spéciale au cours de laquelle Disney profite de l’occasion pour accumuler de grandes premières, montrer le teaser occasionnel d’une franchise très attendue et même des événements spéciaux dans ses parcs à thème.

« Thor: Love and Thunder sera l’un des nombreux titres à faire ses débuts à l’occasion du troisième anniversaire du service de streaming, ainsi que des avantages supplémentaires en personne pour les abonnés, notamment des expériences culinaires, des séances de photos, des rencontres et des salutations, des projections et plus encore. »

Le film sortira également en version IMAX

Comme si cela ne suffisait pas, Thor : Love and Thunder sortira au format IMAX sur Disney+. De cette façon, les abonnés qui le souhaitent pourront voir le film de Chris Hemsworth dans un format agrandi, en conservant le rapport d’aspect que le long métrage avait en salles, sans aucun recadrage. Dans ce cas, il est généralement conseillé de regarder le film dans ce format uniquement si vous disposez d’un grand téléviseur à la maison et d’un système de sonorisation adapté.

Thor : Love and Thunder rejoindra ainsi les 15 autres titres au format IMAX déjà disponibles sur Disney+, comme Iron Man, Les Gardiens de la Galaxie ou encore Black Panther.

Une Journée Disney+ pleine de surprises

Nous ne savons toujours pas en détail ce que Disney va nous montrer lors de sa journée spéciale, mais certaines premières intéressantes ont déjà été confirmées et arriveront sur la plateforme de contenu le 8 septembre. Parmi ces titres figureront les spéciaux Assembled : The Making of Thor : Love and Thunder et Obi-Wan Kenobi : Return of a Jedi.

Quelques courts métrages sortiront également, comme Remembering, Tierra Incógnita et The Simpsons: Welcome to the Club.

Disney + a également confirmé qu’il allait rééditer certains de ses films tels que Thor : Ragnarok, Charm ou Rogue One dans les salles AMC aux États-Unis, même si cela nous attrape un peu loin.