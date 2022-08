Liste des téléphones TCL éligibles à la mise à jour Android 13

Google a officiellement publié la mise à niveau Android 13 pour les téléphones Pixel éligibles, plus tôt ce mois-ci. Et il est maintenant temps pour les autres fabricants de smartphones de lancer les choses et de fournir la nouvelle mise à jour logicielle aux appareils pris en charge. Certains OEM ont partagé une feuille de route détaillée et certains ont confirmé la liste des téléphones qui recevront la nouvelle mise à jour.

L’année dernière, TCL était l’un des fabricants de téléphones portables sélectionnés qui a publié l’aperçu du développeur de la nouvelle mise à jour Android. Mais la société n’a rien confirmé de tel avec la mise à niveau d’Android 13.

Ainsi, si vous possédez un téléphone TCL et que vous souhaitez savoir si votre téléphone recevra ou non la mise à jour Android 13, nous avons dressé une liste complète des téléphones TCL éligibles à la mise à jour Android 13.

Chaque mise à niveau Android est une énorme mise à niveau logicielle pour les téléphones Android, et Android 13 n’est pas différent. Comme nous avons déjà reçu une refonte majeure l’année dernière avec Android 12, cela n’apporte pas de changements visuels majeurs. Cependant, il s’agit toujours d’une mise à niveau riche en fonctionnalités avec un jeu de couleurs Material You étendu, un nouveau lecteur de musique, par langue d’application, la confidentialité des photos, un nouveau presse-papiers, des autorisations de notification pour les applications, etc.

Parlons maintenant de la disponibilité, la mise à niveau est déjà en phase de roulement pour les téléphones Pixel. Et Google confirme dans son article de blog officiel, que l’Android 13 « se déploie sur vos appareils préférés de Samsung Galaxy, Asus, HMD (téléphones Nokia), iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo, Xiaomi, et plus » sera publié Plus tard cette année. Et la même chose peut être dite pour les téléphones TCL.

Le calendrier de disponibilité de la mise à niveau dépend du calendrier de déploiement de l’entreprise. Et comme toujours, TCL n’a partagé aucun plan de déploiement pour Android 13. Mais TCL confirme officiellement les nouveaux plans logiciels pour ses téléphones.

L’année dernière, après le lancement de la série TCL 20, la société a officiellement confirmé que les téléphones de la série 20 recevront au moins deux mises à jour logicielles majeures parallèlement aux mises à jour de sécurité. Rien de tel n’est encore garanti pour les téléphones TCL 30 et TCL Stylus 5G, mais les séries 30 et Stylus 5G devraient recevoir la mise à jour Android 13. Passons maintenant à la liste des téléphones TCL qui recevront la mise à jour Android 12.

Stylet TCL 5G

TCL 30V 5G

TCL 30+

TCL 30 5G

TCL 20 Pro 5G

Ces téléphones TCL devraient donc recevoir la mise à niveau Android 13. Le calendrier de déploiement n’est pas confirmé, il pourrait intervenir plus tard cette année ou l’année prochaine.

Vous pouvez nous suivre sur (@Netcost-security.fr) et Google Actualités (@Netcost-security.fr) pour des mises à jour rapides.

Plus d’articles connexes :